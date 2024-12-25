Hadsizlik sonrası harekete geçildi... BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a soruşturma!

Bu durumdan rahatsız olan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Başkan Erdoğan'a "Oğlum" diyerek haddini aştı.

SURİYE ÜZERİNDEN SKANDAL SÖZLER Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye yeni yönetime hem diplomatik hem de insani yardımlarını sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır"