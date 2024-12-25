Hadsizlik sonrası harekete geçildi... BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a soruşturma!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
SURİYE ÜZERİNDEN SKANDAL SÖZLER
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye yeni yönetime hem diplomatik hem de insani yardımlarını sürdürüyor.
Bu durumdan rahatsız olan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Başkan Erdoğan'a "Oğlum" diyerek haddini aştı.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Başkan Erdoğan'a ʺOğlumʺ diyerek haddini aştı
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Baş'ın sözleri büyük tepki çekerken Savcılık harekete geçti.
Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır"