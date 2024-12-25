Gözler Ayn-El Arab'a çevrilmişken... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den "Suriye" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler , TBMM'deki AK Parti grup toplantısına katıldı. Güler, toplantı öncesinde gazetecilerin Suriye 'deki gelişmeleri sorması üzerine, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizlere paylaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda bilmediğiniz hiçbir şey yok. Olursa memnuniyetle sizinle paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bilindiği üzere terör örgütü PKK/YPG şu sıralar Suriye'de derin bir çıkmaza girdi.



TEL RIFAT VE MÜNBİÇ TAMAM ŞİMDİ SIRADA AYN-EL ARAB VAR



Şam'ın düşmesi ve peşi sıra gelen Özgürlük Şafağı operasyonları kapsamında Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden arındırıldı. Şimdi gözler PKK/YPG'nin en büyük kuluçka merkezlerinden biri olan Ayn-el Arab'a (Kobani) çevrildi.



YPG, PYD ABD'YE YALVARIYOR! KANDİL BİRBİRİNE DÜŞTÜ



YPG ve PYD başta ABD olmak üzere Batı ülkelerine yalvarırken Kandil'in dağ kadrosu da birbirine düşmüş vaziyette.



PKK elebaşı Murat Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" dedi.