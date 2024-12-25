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Gözler Ayn-El Arab'a çevrilmişken... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den "Suriye" açıklaması

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'un PKK'dan arındırılması sonrası gözler Ayn-el Arab'a (Kobani) çevrildi. Terör örgütünü derin bir panik sardı. "Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir" diyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:05 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:29
Gözler Ayn-El Arab’a çevrilmişken... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Suriye açıklaması

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    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki AK Parti grup toplantısına katıldı.

    Güler, toplantı öncesinde gazetecilerin Suriye'deki gelişmeleri sorması üzerine, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizlere paylaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda bilmediğiniz hiçbir şey yok. Olursa memnuniyetle sizinle paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Güler'den "Suriye" açıklaması


    ÖNCELİK PKK/YPG'NİN TASFİYESİ

    Güler geride bıraktığımız günlerde ise "Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün Suriye'den tasfiyesidir" demişti.

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    Bilindiği üzere terör örgütü PKK/YPG şu sıralar Suriye'de derin bir çıkmaza girdi.

    TEL RIFAT VE MÜNBİÇ TAMAM ŞİMDİ SIRADA AYN-EL ARAB VAR

    Şam'ın düşmesi ve peşi sıra gelen Özgürlük Şafağı operasyonları kapsamında Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor terörden arındırıldı. Şimdi gözler PKK/YPG'nin en büyük kuluçka merkezlerinden biri olan Ayn-el Arab'a (Kobani) çevrildi.

    YPG, PYD ABD'YE YALVARIYOR! KANDİL BİRBİRİNE DÜŞTÜ

    YPG ve PYD başta ABD olmak üzere Batı ülkelerine yalvarırken Kandil'in dağ kadrosu da birbirine düşmüş vaziyette.

    PKK elebaşı Murat Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" dedi.

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    "Suriye'de yokuz" diyen Karayılan'ı "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar" diyen bir diğer elebaşı Helin Ümit yalanladı. Ümit, "YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın?" diyerek Hakan Fidan'ı hedef aldı.

    TSK ve SMO'nun Ayn-el Arab'ı (Kobani) işgalden kurtarmaya hazırlandığı şu günlerde Helin Ümit, "Rojova devrimini boğacaklar" sözleriyle "çaresizlik" itirafında bulundu.