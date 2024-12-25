Başkan Erdoğan Suriye’deki Esad ve Baas zulmünü anlattı... Aylan bebeği hatırlattı: Nasıl unutabiliriz

13 yıl önce başlayan iç savaşı ve Esad'ın zalimliğini hatırlatan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin mazlumları zalimlere teslime etmediğine dikkat çekti. Muhaletin tavrına rağmen Suriye konusunda dik bir duruş sergilendiğini belirten Erdoğan yapılan zalimlikleri hatırlatarak, "Bunları unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Suriye'deki olaylar 15 Mart 2011'de Dera'da bir çocuğun duvara yazdığı yazı nedeni ile tutuklanıp işkence görmesi ve şehit edilmesi ile başladı. Esad ve Baas rejimi tavsiyelerimize rağmen protestoları kanlı şekilde bastırdı.

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu (AA)

Çatışmaları sonlandırma imkanı varken halkına zulmetmeye devam etti. 13 yılı aşan katliamlarla Suriye büyük kaosa sürüklendi. Şehirler, köyler, tarihi eserler bombalandı. 1 milyon kardeşimiz ya rejim katliamları ya da terör örgütlerinin saldırıları ile şehit oldu. 12 milyondan fazla Suriyeli evini, vatanını terke etti. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı. Canlarını kurtarmak, ailelerine güvenli hayat kurmak için yollara düşenlerden boğulanlar oldu. Denizin ortasında ölüme terk edilenler oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik.