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Başkan Erdoğan Suriye'deki Esad ve Baas zulmünü anlattı... Aylan bebeği hatırlattı: Nasıl unutabiliriz

Suriye'de kanlı Baas rejimi devrildi halkına zulmeden Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de Suriye'de yaşanan süreci anlatarak muhalefetin ırkçı tavrına rağmen Türkiye'nin duruşuna dikkat çekti. Esad'ın zulmünü hatırlatan Erdoğan, "Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi kazılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz. Ümran yavrumuzun korku dolu bakışlarını nasıl unutabiliriz. Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unuturuz. Gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları nasıl unuturuz. Eşinin gözü önünde iffeti çiğnenen kadınları nasıl unutabiliriz. İnsan müsveddesi Şebbiha zulmünü nasıl unuturuz. Bunları unutmadık ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:11 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 13:39
Başkan Erdoğan Suriye’deki Esad ve Baas zulmünü anlattı... Aylan bebeği hatırlattı: Nasıl unutabiliriz

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye'de yaşananlara ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

    13 yıl önce başlayan iç savaşı ve Esad'ın zalimliğini hatırlatan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin mazlumları zalimlere teslime etmediğine dikkat çekti. Muhaletin tavrına rağmen Suriye konusunda dik bir duruş sergilendiğini belirten Erdoğan yapılan zalimlikleri hatırlatarak, "Bunları unutmadık, unutmayacağız." dedi.

    Başkan Erdoğan Suriye'de yaşananları anlattı: ''Nasıl unutabiliriz!''

    Erdoğan şunları söyledi:

    "Suriye'deki olaylar 15 Mart 2011'de Dera'da bir çocuğun duvara yazdığı yazı nedeni ile tutuklanıp işkence görmesi ve şehit edilmesi ile başladı. Esad ve Baas rejimi tavsiyelerimize rağmen protestoları kanlı şekilde bastırdı.

    Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu (AA)Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu (AA)

    Çatışmaları sonlandırma imkanı varken halkına zulmetmeye devam etti. 13 yılı aşan katliamlarla Suriye büyük kaosa sürüklendi. Şehirler, köyler, tarihi eserler bombalandı. 1 milyon kardeşimiz ya rejim katliamları ya da terör örgütlerinin saldırıları ile şehit oldu. 12 milyondan fazla Suriyeli evini, vatanını terke etti. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı. Canlarını kurtarmak, ailelerine güvenli hayat kurmak için yollara düşenlerden boğulanlar oldu. Denizin ortasında ölüme terk edilenler oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ailesiyle savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebek (Takvim.com.tr Arşiv)Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ailesiyle savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebek (Takvim.com.tr Arşiv)

    TEK TEK SAYDI: BUNLARI NASIL UNUTURUZ
    Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi kazılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz. Ümran yavrumuzun korku dolu bakışlarını nasıl unutabiliriz. Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unuturuz.

    Ümran bebek (Takvim.com.tr Arşiv)Ümran bebek (Takvim.com.tr Arşiv)

    Gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları nasıl unuturuz. Eşinin gözü önünde iffeti çiğnenen kadınları nasıl unutabiliriz. İnsan müsveddesi Şebbiha zulmünü nasıl unuturuz. Yargısız infazları, işkenceleri nasıl unutabiliriz. Medeni dünyanın bunlara kayıtsızlığını nasıl unuturuz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile bölücü örgütün desteklenmesini nasıl unuturuz. Muhalefetin Baas uzantısı akıl ve vicdan tutulmasını nasıl unutabiliriz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki ırkçı nefreti nasıl unutabiliriz. Bunları unutmadık ve unutmayacağız.

    Suriye'deki olaylar çıktığından beri merhameti merkeze alan politika izledik. Mazlumun yanında duracağız dedik ve bunu gerçekleştirdik. bizden eman dileyenleri geri çevirmeyeceğiz, bize sığınanları zalimlere teslim etmeyeceğiz dedik. Bu millete Boraltan Köprüsü faciası gibi bir utancı bir daha yaşatmayacağız dedik. Mazlumlara tüm imkanlarımız ile sahip çıkacağız dedik.

    Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu (AA)Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu (AA)

    HAMD OLSUN DURUŞUMUZU BOZMADIK
    Kerbela'da yaşananlar ne ise bugün Suriye'de yaşananlar da odur. Benim dinim insanların mezhebine inancına bakmadan insana insan der ve insanı yaradılanların en kutsalı görür. Hiçbir mezhebe ön yargılı değiliz, hiçbirine farklı gözlerle bakmıyoruz dedik. O günden bugüne kadar rabbimize binlerce kez hamd olsun duruşumuzu bozmadık.

    CHP'nin eski yönetimi, devrik başkanları Suriye'deki insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadı. Sınır ötesi operasyonlarımıza gayriahlaki yerde durdular. Hatasını kabul etmek insan için büyük erdemdir. Hakkına girdiği mazlumlar ile helalleşmek insaniyet göstergesidir."

    Başkan Erdoğandan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

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