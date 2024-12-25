Başkan Erdoğan Suriye’deki Esad ve Baas zulmünü anlattı... Aylan bebeği hatırlattı: Nasıl unutabiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye'de yaşananlara ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.
13 yıl önce başlayan iç savaşı ve Esad'ın zalimliğini hatırlatan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin mazlumları zalimlere teslime etmediğine dikkat çekti. Muhaletin tavrına rağmen Suriye konusunda dik bir duruş sergilendiğini belirten Erdoğan yapılan zalimlikleri hatırlatarak, "Bunları unutmadık, unutmayacağız." dedi.
Erdoğan şunları söyledi:
"Suriye'deki olaylar 15 Mart 2011'de Dera'da bir çocuğun duvara yazdığı yazı nedeni ile tutuklanıp işkence görmesi ve şehit edilmesi ile başladı. Esad ve Baas rejimi tavsiyelerimize rağmen protestoları kanlı şekilde bastırdı.
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu (AA)
Çatışmaları sonlandırma imkanı varken halkına zulmetmeye devam etti. 13 yılı aşan katliamlarla Suriye büyük kaosa sürüklendi. Şehirler, köyler, tarihi eserler bombalandı. 1 milyon kardeşimiz ya rejim katliamları ya da terör örgütlerinin saldırıları ile şehit oldu. 12 milyondan fazla Suriyeli evini, vatanını terke etti. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı. Canlarını kurtarmak, ailelerine güvenli hayat kurmak için yollara düşenlerden boğulanlar oldu. Denizin ortasında ölüme terk edilenler oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ailesiyle savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebek (Takvim.com.tr Arşiv)
TEK TEK SAYDI: BUNLARI NASIL UNUTURUZ
Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi kazılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz. Ümran yavrumuzun korku dolu bakışlarını nasıl unutabiliriz. Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unuturuz.
Ümran bebek (Takvim.com.tr Arşiv)
Gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları nasıl unuturuz. Eşinin gözü önünde iffeti çiğnenen kadınları nasıl unutabiliriz. İnsan müsveddesi Şebbiha zulmünü nasıl unuturuz. Yargısız infazları, işkenceleri nasıl unutabiliriz. Medeni dünyanın bunlara kayıtsızlığını nasıl unuturuz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile bölücü örgütün desteklenmesini nasıl unuturuz. Muhalefetin Baas uzantısı akıl ve vicdan tutulmasını nasıl unutabiliriz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki ırkçı nefreti nasıl unutabiliriz. Bunları unutmadık ve unutmayacağız.