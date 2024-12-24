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Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopteri kazasına ilişkin açıklama: 2 müfettiş görevlendirildi

Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından kalkış yaptıktan sonra hastane binasına çarparak düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, kazaya ilişkin iki müfettiş görevlendirildiğini ve adli ile idari soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 18:10 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 18:15
Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopteri kazasına ilişkin açıklama: 2 müfettiş görevlendirildi

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    Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından kalkış yaptıktan sonra hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, kazaya yönelik iki müfettiş görevlendirildiğini ve adli ile idari soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. İnceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

    Bakanlık ayrıca, ülke çapında farklı bölgelerde sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında 15 helikopter ve 1 uçak ambulansının rutin görevlerini sürdürdüğünü duyurdu.

    Muğla'da sağlık helikopteri kaza kırıma uğradı (Fotoğraf: AA)Muğla'da sağlık helikopteri kaza kırıma uğradı (Fotoğraf: AA)

    UÇUŞ PİLOTUN İNSİYATİFİNDEYDİ

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Sağlık tedbiri kapsamda faaliyet gösteren bir ambulans helikopterimiz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından 10:07'de kalkış yapmasını müteakip söz konusu hastane binasına çarparak düşmüştür.

    Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP'si "Uçuş Planlama" hükümleri kapsamında 'görerek uçuş şartları' (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur.

    Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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