Muğla’da kahreden olay: Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı! 4 can gitti

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, dün sabah saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek için havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Daha sonra boş bir alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Helikopter içerisinde bulunan sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun, ATT çalışanı Selçuk Saykal'ın hayatını kaybettigini belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



KAZAYLA ILGILI BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYINLANDI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sağlık Bakanlığımıza bağlı ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı diliyorum.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Allah'tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

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