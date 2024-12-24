Helikopter kazasında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi! Gözyaşları ve dualarla uğurlandılar

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sorumlu pilot Tamer Gönül (55), doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın (34) Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından, naaşları Antalya'ya getirildi. Kazada hayatını kaybedenler için tören gerçekleştirildi.



TABUTLAR TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi. Törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Katılan aileleri, gözyaşı döktü. Tamer Gönül'ün cenazesi törenin ardından memleketi İzmit'e gönderildi, Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Bayram Çiçek'in cenazesi de Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. Törende, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, AKP Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, katıldı.