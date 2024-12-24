Ticari sürücülere müjde: 69 yaş sınırı 1 yıl daha uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Konuşmasına, Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Bakan Uraloğlu, ulaştırma koridorlarının ve transit taşımacılığın küresel ticaret, ekonomik kalkınma ve uluslararası iş birliğinde hayati bir rol oynadığını vurguladı.
Uraloğlu, "Özellikle ticaretin hızlandığı, sınırların aşıldığı bu dönemde, ulaştırma koridorları kıtalar arası bağların güçlenmesini, transit taşımacılık ise lojistik verimliliğin artmasını sağlamaktadır. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir aktör olmayı hedeflemektedir." dedi.
Bakan Uraloğlu, ʺTürkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı’ndaʺ konuştu
"TÜRKİYE 4 SAAT UÇUŞ MESAFESİNDE 67 ÜLKENİN MERKEZİNDE"
Ulaştırma sektörünün bu vizyonun en kritik taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Bildiğimiz üzere Türkiye, 4 saatlik bir uçuş ile yaklaşık 1,5 Milyar insanın yaşadığı ve Dünya Bankası verilerine göre toplam 51,2 Trilyon Dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip 67 ülkenin merkezindedir. Bu konumumuzu güçlendirecek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan Zengezur Koridoru'na kadar birçok projeyle Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.
"DİLUCU-IĞDIR-KARS ARASINDAKİ ÇALIŞMALARI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BAŞLATIYORUZ"
Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle ilgili de çalışmaların ve Azerbaycan tarafı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Dilucu-Iğdır-Kars arasındaki çalışmaları önümüzdeki aylarda başlatıyoruz. Koridorun nereden geçeceğiyle ilgili gerek Ermenistan gerekse İran tarafıyla Azerbaycan tarafı görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşerek bu süreç daha da hızlanacaktır. Oradan gelen yükleri biz Kapıkule'den Avrupa'ya aktarmamız gerekiyor. Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla finanse edilen Kapıkule-Halkalı Demiryolu hattı projesinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde de uluslararası iş birliği çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Uraloğlu, "Türkiye, Irak, BAE ve Katar olmak üzere çok yakın bir mutabakat imzalayarak yolumuza devam ediyoruz. Bölge ülkelerinin de katılımı söz konusu olacaktır. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile seyahat sürelerini ciddi şekilde azaltmış olacağız. Şu anda Çin'den çıkan bir tren demiryolu ile Londra'ya 18 günde ulaşabilmektedir. Şu anda Süveyş Kanalı'ndan 35 günde bir seyahat süresi var. Malum sıkıntılardan dolayı zorluklar var. Ümit Burnu'ndan şu anda 45 günde ulaşabiliyor. Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günde bir yükün taşınmasının önünü açmış olacağız. Çin ya da Japonya'dan yola çıkacak bir yükün Kalkınma Yolu güzergahı üzerinden Avrupa'nın en uç noktasına kadar erişecek." şeklinde konuştu.
-Suriye ile Normalleşme
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dinamik bir coğrafyada olduğunu belirterek "Suriye'deki gelişmeler, 61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesi… Artık biz Suriye ile de neler yapabilirizi düşünüyorduk. > Sam: Bunu biraz daha ete kemiğe dönüştürme noktasında çalışmalarımızın olduğunu söyleyebilirim. Ulaştırma ve haberleşme alanında Suriye ile ilişkilerimiz, normalleşme mutlaka çok daha hızlı bir şekilde temin edilecektir." dedi.
Bakan Uraloğlu, ʺTürkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı’ndaʺ konuştu
"70'E YAKIN ÜLKEYE ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPIYORUZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, transit taşımacılığın sadece iki ülke arasında değil, bölgesel ve uluslararası ticaret, hareketlilik, refah ve istikrar açısından kritik bir faaliyet olduğunu vurguladı.
Bakan Uraloğlu, son 20 yılda ulaştırma altyapısında yapılan atılımlara dikkat çekerek, "bu noktada 2002 yılından bu yana bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 29 bin 713 kilometreye çıkardık. 8,5 milyon taşıt vardı ve şehirlerarasındaki ortalama hız saatte 40 kilometre saatti. Bugün 30,5 milyon taşıt var ve şehirlerarasındaki ortalama hız 90 kilometre saatlere çıkmış durumda. Bunu yapmamış olsaydık neyle karşılaşmış olurduk çok rahat hesabını yapabiliriz." dedi.
Uraloğlu, Türkiye'nin 70'e yakın ülkeye uluslararası karayolu taşımacılığı yaptığını ve bu ülkelerden 28'i ile ikili ve transit taşımaları serbestleştirdiklerini belirtti. Geçiş belgesi teati edilen ülkelere dair alınan belge sayısının 1,7 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Bakan, "Mısır ile kara ulaşımı konusunda da anlaşma sürecini başlattık" açıklamasında bulundu.
Fiziksel belgelerin yerini alacak elektronik geçiş belgelerinde de dünyada öncü olduklarının altını çizen Uraloğlu, "Özbekistan'dan sonra Azerbaycan ile de entegrasyon sağladık. Türkiye'nin geliştirdiği model, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki diğer ülkelerde de kullanılmaya başlandı." açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de sürücü temini konusunda sıkıntılar yaşandığının farkında olduklarını belirterek "Ülkemizde sürücülerle ilgili sıkıntılar olduğunu biliyorum. Biz 69 yaşına kadar önümüzdeki senede de tekrar gerekli işlemlerin yapılmasının olurunu verdik." dedi.
Türkiye'yi lojistik bir güç haline getirme hedefi kapsamında denizcilik sektöründe atılan adımların önemine vurgu yapan Uraloğlu, "2024 yılı, denizcilik sektörümüz açısından önemli projelere imza attığımız bir yıl oldu. Deniz ticareti açısından baktığımızda, bin Groston ve üzeri Türk sahipli ticaret filomuzun dünya sıralamasında 11. sıraya yükselmesi, yılın en önemli gelişmelerindendi. 2025 hedefimiz, bu başarıyı daha da ileri taşıyarak Türkiye'yi dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına çıkarmaktır. Türkiye'yi lider denizci ülkeler arasında hak ettiği yere ulaştıracağız." şeklinde konuştu.
Limanlarda elleçlenen yük miktarının 2023 yılında 521 milyon tona ulaşarak son 22 yılda yaklaşık 2,5 kat arttığının altını da çizen Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
"Konteyner taşımacılığı ise aynı dönemde 4 kat artarak 12,6 milyon TEU'ya yükseldi. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarımız dünyanın en fazla konteyner elleçlenen 100 konteyner limanı arasında yer alarak Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirdi. Ro-Ro taşımacılığında birçok hattı açtık. 2025 yılında da buradaki gelişmeleri takip etmeyi ve hızlandırmayı amaçlıyoruz."