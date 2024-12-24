Ticari sürücülere müjde: 69 yaş sınırı 1 yıl daha uzatıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Konuşmasına, Balıkesir'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Bakan Uraloğlu, ulaştırma koridorlarının ve transit taşımacılığın küresel ticaret, ekonomik kalkınma ve uluslararası iş birliğinde hayati bir rol oynadığını vurguladı. Uraloğlu, "Özellikle ticaretin hızlandığı, sınırların aşıldığı bu dönemde, ulaştırma koridorları kıtalar arası bağların güçlenmesini, transit taşımacılık ise lojistik verimliliğin artmasını sağlamaktadır. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir aktör olmayı hedeflemektedir." dedi.

Bakan Uraloğlu, ʺTürkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı’ndaʺ konuştu



"TÜRKİYE 4 SAAT UÇUŞ MESAFESİNDE 67 ÜLKENİN MERKEZİNDE" Ulaştırma sektörünün bu vizyonun en kritik taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Bildiğimiz üzere Türkiye, 4 saatlik bir uçuş ile yaklaşık 1,5 Milyar insanın yaşadığı ve Dünya Bankası verilerine göre toplam 51,2 Trilyon Dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip 67 ülkenin merkezindedir. Bu konumumuzu güçlendirecek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan Zengezur Koridoru'na kadar birçok projeyle Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



"DİLUCU-IĞDIR-KARS ARASINDAKİ ÇALIŞMALARI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BAŞLATIYORUZ" Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle ilgili de çalışmaların ve Azerbaycan tarafı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Dilucu-Iğdır-Kars arasındaki çalışmaları önümüzdeki aylarda başlatıyoruz. Koridorun nereden geçeceğiyle ilgili gerek Ermenistan gerekse İran tarafıyla Azerbaycan tarafı görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşerek bu süreç daha da hızlanacaktır. Oradan gelen yükleri biz Kapıkule'den Avrupa'ya aktarmamız gerekiyor. Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla finanse edilen Kapıkule-Halkalı Demiryolu hattı projesinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde de uluslararası iş birliği çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Uraloğlu, "Türkiye, Irak, BAE ve Katar olmak üzere çok yakın bir mutabakat imzalayarak yolumuza devam ediyoruz. Bölge ülkelerinin de katılımı söz konusu olacaktır. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile seyahat sürelerini ciddi şekilde azaltmış olacağız. Şu anda Çin'den çıkan bir tren demiryolu ile Londra'ya 18 günde ulaşabilmektedir. Şu anda Süveyş Kanalı'ndan 35 günde bir seyahat süresi var. Malum sıkıntılardan dolayı zorluklar var. Ümit Burnu'ndan şu anda 45 günde ulaşabiliyor. Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günde bir yükün taşınmasının önünü açmış olacağız. Çin ya da Japonya'dan yola çıkacak bir yükün Kalkınma Yolu güzergahı üzerinden Avrupa'nın en uç noktasına kadar erişecek." şeklinde konuştu.

-Suriye ile Normalleşme



Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dinamik bir coğrafyada olduğunu belirterek "Suriye'deki gelişmeler, 61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesi… Artık biz Suriye ile de neler yapabilirizi düşünüyorduk. > Sam: Bunu biraz daha ete kemiğe dönüştürme noktasında çalışmalarımızın olduğunu söyleyebilirim. Ulaştırma ve haberleşme alanında Suriye ile ilişkilerimiz, normalleşme mutlaka çok daha hızlı bir şekilde temin edilecektir." dedi.