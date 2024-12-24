CHP’li Mansur Yavaş’ın Güvenpark’a izinsiz yerleştirdiği reklam panosuna suç duyurusu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti

ABB, aralık ayının başında Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşasına başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi , 11 Aralık'ta panonun sit alanı içine yapıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin (ABB) Kızılay Güvenpark 'ta inşa ettiği elektronik reklam panosuna ilişkin suç duyurusu nda bulundu.

ABB'nin Güvenpark'a izinsiz yerle��tirdiği reklam panosu (DHA)

Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi.

Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.