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CHP'li Mansur Yavaş'ın Güvenpark'a izinsiz yerleştirdiği reklam panosuna suç duyurusu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin Kızılay Güvenpark'ta anıt heykelin koruma alanı içerisine yerleştirdiği elektronik reklam panosu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan suç duyurusunda bulunuldu. ABB savunmasında izinsiz yaptığı çalışma hakkında "Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak amacıyla yerleştirildi. Kalıcı değil" dedi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:40 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 12:40
CHP’li Mansur Yavaş’ın Güvenpark’a izinsiz yerleştirdiği reklam panosuna suç duyurusu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kızılay Güvenpark'ta inşa ettiği elektronik reklam panosuna ilişkin suç duyurusunda bulundu.

    ABB, aralık ayının başında Kızılay Güvenpark'ta elektronik reklam panosu inşasına başladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 11 Aralık'ta panonun sit alanı içine yapıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

    ABB'nin Güvenpark'a izinsiz yerleştirdiği reklam panosu (DHA)ABB'nin Güvenpark'a izinsiz yerle��tirdiği reklam panosu (DHA)

    Montajın, anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda dijital reklam panosu ile ilgili, onaylı bir proje yer almadığı belirlendi.

    Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde işlemin devam ettiği, dijital ekranların montajının gerçekleştirildiği ve elektrik tesisatı montajının sürdüğü belirlendi.

    ABB'nin Güvenpark'a izinsiz yerleştirdiği reklam panosu (DHA)ABB'nin Güvenpark'a izinsiz yerleştirdiği reklam panosu (DHA)

    ABB'DEN İLGİNÇ SAVUNMA
    ABB'den yapılan açıklamada ise "Bu pano, yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla yerleştirilmiştir" denildi. Kalıcı proje kapsamında olmadığı belirtildi.

    ABB'nin Güvenpark'a izinsiz yerleştirdiği reklam panosu (DHA)ABB'nin Güvenpark'a izinsiz yerleştirdiği reklam panosu (DHA)

    Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı. Komisyon kararıyla ABB'ye söz konusu panonun kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

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