Antalya’da okullar tatil mi? 24 Aralık Salı Bugün Antalya’da eğitime ara verilecek mi? Turuncu kodlu uyarı mı geldi?

(Takvim Foto Arşiv)

ARALIKLI SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Antalya'nın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.