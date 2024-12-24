Antalya’da okullar tatil mi? 24 Aralık Salı Bugün Antalya’da eğitime ara verilecek mi? Turuncu kodlu uyarı mı geldi?

Yurt genelinde 24 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Valilik tarafından yapılan açıklamalar takip edilirken gözler yağışın özellikle bu mevsimlerde bol görüldüğü Antalya'ya çevrildi. Antalya'da bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 24 Aralık Salı Antalya okullar tatil mi? İşte, hava durumuna ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
24 ARALIK SALI | ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Turuncu Kodlu Yağış Uyarısına istinaden, 24 Aralık Salı (Bugün) için Antalya'da TAŞIMALI EĞİTİME bir gün süreyle ara verildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Açıklama detaylarına dikkat!
Yapılan açıklamada; 24-25 Aralık tarihlerinde devam etmesi tahmin edilen sağanak yağışlar ve muhtemel fırtına nedeniyle
"Özellikle dere yataklarında evi bulunan, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olan, zemin kodunun altındaki iş yerlerinde malzemeleri bulunan, seralarda ve tarım arazilerinde kalan vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları,
Konya-Antalya yolunu kullancak sürücülerimizin kar lastiği ve zincir takmaları önem arz ediyor" ifadeleri yer aldı.