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Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera'dan Suriye'de yeni dönem mesajı: "PKK/YPG'ye yer yok"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yeniden inşası için hazırlıklara bir an önce başlanmalı ve Suriyeli kardeşlerimizin güvenli dönüşü ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Suriye'de PKK/YPG'ye yer yoktur" dedi. Ahmed eş-Şara ise, "Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 19:48
Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’dan Suriye’de yeni dönem mesajı: PKK/YPG’ye yer yok

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da, Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şera ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Bakan Fidan, Suriye'nin en zorlu ve karanlık dönemlerinin geride kaldığını belirterek, daha parlak günlerin yakında yaşanacağını vurguladı. Suriye'nin tüm etnik, dini ve mezhep gruplarının daha mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğini ifade eden Fidan, ülkenin geleceğini yalnızca Suriyelilerin belirleyeceğini söyledi.

    Bakan Fidan, Suriye'nin güvenli, özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesinin Suriye halkı sayesinde mümkün olduğunu kaydederek, "Bugün Şam'dayım, çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi, bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizlerin her zaman yanında olacaktır." diye konuştu.

    Suriye'deki yeni yönetimin sözlerini hayata geçirebilmesi için fırsata ve imkana ihtiyacı olduğuna işaret eden Bakan Fidan, "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin normalleşmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması bakımından son derece mühimdir." dedi.

    Bakan Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için de gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerektiğini vurgulayarak, "Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüşünü mümkün kılacak ortamın yaratılması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımdan, uluslararası toplum, yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

    "PKK/YPG'YE SURİYE'DE KESİNLİKLE YER YOK"

    Bugünkü ziyaretin diğer ülkelerden de üst düzey temasları teşvik edeceğini ümit ettiğini söyleyen Bakan Fidan, şunları kaydetti:

    "Başta Arap ülkeleri olmak üzere, tüm uluslararası toplum Suriye'deki yeni yönetimle angaje olmalıdır. Zaman, 'bekle ve gör', dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur, asla da olamaz. Bugünkü görüşmemizde bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. Bu vesileyle PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü, Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Bugünkü toplantımızda, Suriye halkının PKK/YPG'yle mücadele konusunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK/YPG, bir an önce kendisini feshetmelidir."

    "İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINA GASBETMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"

    Bakan Fidan, İsrail'in Suriye topraklarını işgaline ilişkin, "İsrail'in, mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasbetmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez. İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.

    'BUGÜN TÜRKİYE OLARAK TARİHİN DOĞRU TARAFINDA OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

    Bugün Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Suriye'nin bütün etnik, dini ve mezhep grupları daha mutlu ve huzurlu olacak inşallah. Suriye'nin özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi sizlerle olacak. Türk halkı ve Türk devleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizinle beraber olacaktır.

    Bu zafer sizindir ve başka hiç kimsenin değildir. Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf edilmesi artık mümkündür. Sayın Şara ile yaptığımız görüşmede de bu başlıklara odaklandık. Geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye yeni yönetim lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi

    'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKEN TALİMATI VERMİŞTİR'

    Öncelikle ülkenin güvenliğinin tesisi gerekmektedir. Suriyelilerin öncülüğü ve ev sahipliğinde hiçbir etnik grubun dışlanmadığı kapsayıcı bir ülke gerekmektedir.

    Türkiye olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. AFAD ve özel şirketlerimizle somut çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm devlet kurumlarına gereken talimatı vermişlerdir.

    Suriye'nin yeniden inşası içinde gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerekmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri ancak bu şekilde sağlanacaktır.

    Uluslararası toplum yeni Suriye hükümetiyle iş birliği içinde olmalıdır. Zaman bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz.

    'PKK/YPG DERHAL KENDİNİ FESHETMELİDİR'

    Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur asla da olamaz. Bu husustaki ortak irademizi teyit ettik.

    Bu vesileyle PKK/YPG'nin Suriye'de yeri olmadığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelede ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir.

    DEAŞ'ın Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Baas rejiminden kurtulan Suriye'nin DEAŞ ve PKK/YPG'den de kurtulacaktır.

    'YAPTIRIMLAR BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI'

    Uluslararası toplum İsrail'in Suriye'deki hukuksuz girişimlerine tepki göstermelidir.

    Yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın ülkelerine dönmesi temel hizmetlere kavuşması için uluslararası toplumun topyekün bir seferberlik içerisinde olması gerekiyor. Sayın Reis'in de söylediği gibi bir önceki rejim için geliştirilen bütün yaptırımların bir an önce kaldırılması gerekiyor ki yatırım, finansman, sağlık ve eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin.

    Ahmet eş-Şara'nın açıklamaları şu şekilde;

    AHMET ŞARA'DAN TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI: SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI

    Halkımızın hemen hemen yarısı yurt dışında. Altyapımız yıkıma maruz kalmış durumda. En önemli şey egemen ülkeler belli ilkeler konusunda karar vermeleri gerekiyor. Suriye'nin egemenliğini ve yönetimine destek vermeleri önemli. Uluslararası toplum Suriye'ye uygulamış olduğu ekonomik yaptırımları kaldırmalı.

    Önümüzdeki cani rejim halkı katletti. Bundan dolayı Suriye birtakım yaptırımlara maruz kaldı. Ama o artık gitti. Suriye'de mağdurlar var. Cezanın da kaldırılması, bu masum insanların cezalandırılmaması gerekiyor.

    SURİYE ORDUSU KURULACAK

    Ahmed eş Şara: Biz bu gruplarla koordinasyon halindeydik. Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak. Silahlı gruplar yavaş yavaş kendini feshedecek. Ülkedeki tüm silah grubunu kontrolümüze almak istiyoruz, bu konuda grupların pek çoğu da bizimle hem fikir.

    TRUMP BURADAKİ MATEMATİĞİ GÖRÜYOR

    Bakan Fidan: Bu Trump'ın ikinci dönemi olacak. Sayın Trump net ve sadece Amerika'nın çıkarlarını esas alıyor. DEAŞ tutuklararı konuları çözülürse ABD'ye ihtiyaç yok. Fakat Amerikan sistemi sadece ABD değil başka ülkelerin çıkarlarını da gözetiyor. Sayın Trump buradaki matematiği görüyor. Yeni dönemde Sayın Trump'ın daha kararlı, daha güçlü sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir iradeyle bu soruna yaklaşacağını düşünüyorum.

    Ahmed eş Şara: Devrim hiçbir zaman azınlıklara yönelik olmadı. Rejim toplum içerisinde ayrışmaya sebep oldu. Biz şu an azınlıkları korkuyoruz, onlara zarar gelmemesine özen gösteriyoruz. Suriye halkına layık bir

    Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

    Detaylar geliyor...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara (AA)

    Beklenen ziyaret bugün gerçekleşti ve diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şara ile görüştü.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara (AA)

    Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

    BAKAN FİDAN – COLANİ KUCAKLAŞMASI

    Terör ve Güvenlik Uzmanı DOÇ. DR. Ali Fuat Gökçe, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a yaptığı kritik ziyaretin şifrelerini A Haber'e aktardı:

    İster ABD gelsin ister başka ülke gelsin bugün Suriye coğrafyasında Türkiye'nin siyaseti ve Türkiye'nin istihbarat örgütü hakim. Sahada askeri, istihbarat ve siyasi açıdan hakimiz. Bugüne kadar ABD başta olmak üzere bölgedeki faaliyetlerin yıkıcı parçalayıcı ve istikrarsız bir politika olduğunu gördüğümüzde Türkiye politikaları ile tabii ki de bölgede farkını hissettiriyor.

    A Haber canlı yayını (Ekran görüntüsü)A Haber canlı yayını (Ekran görüntüsü)

    Bugün gelinen süreçte Bakan Fidan'ın ziyareti Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında önemli olduğu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bugün devlet tecrübesiyle Suriyeli gruplara nasıl davrandıysa elini onların üzerinden çekmeyecektir.Dost iki kardeş insanın kucaklaşması şeklinde değerlendirilmesi lazım. Bölgede belli bir mücadele vermiş iki grubun birbirlerine destek olduğunu ve sahip çıkacağı şeklinde değerlendirmek lazım.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmesinin perde arkasında ne var?

    Bu normal bir ziyaret değil. Bu bir kucaklaşma. Kucaklaşmanın Türk gelenek ve göreneklerinde ne anlama geldiğini herkes biliyor.

    "PKK/YPG'NİN ARTIK SONU GELDİ"

    PKK/YPG'nin artık sonu geldi. ABD ya bu işe gönüllü olarak destek verir ya da onlara rağmen Türkiye bu işin sonunu getirir. Şu andaki ortam oldukça müsait. Feryat figan Batılı ülkelerdeki dostlarına ağlıyorlar, ancak bu bir fayda getirmeyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri hazır durumda.

    TÜRKİYE GÖZETMEN

    Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise şu değerlendirmelerde bulundu:

    Suriye'de süreci ikiye ayırmakta fayda var. Biri askeri diğeri ise siyasi. Suriye'de şu an işler sağlıklı gidiyor.

    İlk etapta Halep, Hama ve Humus'un düşmesi işin askeri boyutuydu ve çokta dikkat çekti. Şimdi süreç Ayn El Arab ve Rakka'da. Bunlar yürürken aynı zamanda siyasi gelişmeler de eş zamanlı yürüyor.

    O bölgede dokuyu oluşturma niyetli bir Türkiye sivil harekat başlattı ve çokta başarılı oldu. Şimdi burada süreç aynı şekilde işliyor. Türkiye hem siyaseten hem de askeri bacakta gözetmenlik yapıyor.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara (AA)

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞARET FİŞEĞİ
    Başkan Erdoğan, Mısır'daki D-8 Zirvesi dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir devleti ayağa kaldırırken en önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda biz, başta Sayın Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız. Biz Suriye'de mevcut terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini de göstereceğiz" demişti.

    Bakan Fidan Şam'da

    Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

    YENİDEN KURACAĞIZ

    Suriye düştüğü yerden kalkacak. Ülkenin diğer bölgelerinde bulunan DEAŞ, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin başı en kısa sürede ezilecektir. Suriye'nin geleceğini temellendirecek, kapsayıcı bir anayasa yapmak ve siyasi sistem inşa etmek de gerekli. Suriye'ye insani yardımın geldiği de yok. Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar.

    "Sayın Colani ile iletişimdeyiz"

    TÜRKİYE, ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ YENİDEN AÇTI

    Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

    Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

    Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu; Muhammed el-Beşir, Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

    Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

    Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.

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