Gelecek Partisi’nde istifa! Ankara Milletvekili Nedim Yamalı bıraktı | Gelecek-Saadet Grubu düştü

Seçime CHP listelerinden giren ve 10 milletvekili bulunan Gelecek Partisi 'nde kritik bir istifa geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yamalı şunları söyledi:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ

Yamalı'nın istifasıyla birlikte TBMM'deki Saadet-Partisi Gelecek Partisi Grubu düştü.