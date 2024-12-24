Gelecek Partisi’nde istifa! Ankara Milletvekili Nedim Yamalı bıraktı | Gelecek-Saadet Grubu düştü

Seçime CHP listelerinden giren ve 10 milletvekili bulunan Gelecek Partisi'nde kritik bir istifa geldi.
ANKARA MİLLETVEKİLİ YAMALI BIRAKTI
Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa etti.
Seçime CHP listelerinden giren ve 10 milletvekili bulunan Gelecek Partisi'nde kritik bir istifa geldi.
ANKARA MİLLETVEKİLİ YAMALI BIRAKTI
Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa etti.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yamalı şunları söyledi:
"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ
Yamalı'nın istifasıyla birlikte TBMM'deki Saadet-Partisi Gelecek Partisi Grubu düştü.
Bilindiği üzere Milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet ve Gelecek Partisi 10'ar milletvekili alarak TBMM'ye girmişti.
Yamalı'nın istifasıyla birlikte grup için gerekli 20 vekil sayısının altına düşüldü.
CHP'DEN TRANSFER GELMŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz yıl Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat etmesnin ardından grup yine 19 kişiye düşmüş CHP'li Ali Fazıl Kasa Saadet Partisi'ne geçerek vekil sayısı tekrar 20'ye çıkarak grup devam etmişti.