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Saadet Partisi kongresinde yumruklar konuştu! Mahmut Arıkan mı Birol Aydın mı? Temel Karamollaoğlu veda etti

Saadet Partisi'nde Mahmut Arıkan ve Birol Aydın'ın yarıştığı 9. Olağan Genel Kongresi’nde yumruklar konuştu. Temel Karamollaoğlu Genel Başkanlığı'na veda ederken "En kısa sürede iktidara gelecek" iddiasında bulundu.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 16:44
Saadet Partisi kongresinde yumruklar konuştu! Mahmut Arıkan mı Birol Aydın mı? Temel Karamollaoğlu veda etti

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Saadet Partisi'nin 9. Olağan Genel Kongresi'nde yumruklar konuştu.

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen, Kayseri Milletvekili ve Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan ile İstanbul milletvekili Birol Aydın'ın yarıştığı kongrede delege girişinden salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyüdü.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde kavga (İHA)Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde kavga (İHA)

Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.

AK PARTİ VE CHP TEMSİLCİLERİ KATILDI

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu veda etti (AA)Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu veda etti (AA)

KARAMOLLAOĞLU VEDA ETTİ

Öte yandan Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na veda etti.

Karamollaoğlu veda konuşmasında "Saadet Partisi bu kongremizin ardından yapacağı hamlelerle bir şahlanış sürecine girecek ve en kısa sürede iktidara gelecek" iddiasında bulundu.


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