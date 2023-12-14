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Son dakika: TBMM'de fenalaşıp kalbi duran Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti. Bitmez'in vefatı, Meclis'te meydana gelen olayların ardından milletvekili ölümüyle sonuçlanan dördüncü vaka olarak kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 19:53 Güncelleme 14 Aralık 2023, 13:51
Son dakika: TBMM’de fenalaşıp kalbi duran Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti

TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini bildirdi.

Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde iki gün önce rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanemize getirilen Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.

BİTMEZ'İN VEFATI TBMM ÇATISI ALTINDA MİLLETVEKİLİ ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN DÖRDÜNCÜ VAKA

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede vefatı, Meclis'te meydana gelen olayların ardından milletvekili ölümüyle sonuçlanan dördüncü vaka olarak kayıtlara geçti.

Saadet Partisi Milletvekili Bitmez, TBMM Genel Kurulunun 12 Aralık Salı günkü birleşiminde, Meclis, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde parti grubu adına söz aldı. Bitmez, 22 dakika süren konuşmasının sonunda saat 13.10'da Genel Kurulu selamladıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Başını kürsünün arkasındaki mermer basamağa çarpan Bitmez'e ilk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Bir süre kalp masajı yapılan Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitmez'den Meclis kürsüsünde kalp krizi geçirmesinden yaklaşık 47 saat sonra acı haber geldi.

BİTMEZ İÇİN MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENECEK

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı olan Bitmez, 1969 yılında Giresun Alucra'da doğdu.

Lise öğrenimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamlayan Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'ni bitirdi.

Çeşitle sivil toplum kuruluşlarında kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yapan Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi de olan Bitmez için Meclis'te bugün saat 16.00'da cenaze töreni düzenlenecek. Bitmez'in cenazesi yarın İstanbul'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedilecek.

MECLİS'TE DAHA ÖNCE 3 MİLLETVEKİLİNİN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN VAKALAR YAŞANDI

Meclis çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan ilk olay, 10 Şubat 1925'te yaşandı.

TBMM tutanaklarına göre, Genel Kurulun 10 Şubat 1925 tarihli oturumuna verilen arada, Ardahan Milletvekili Halit Paşa, bir tartışma sonucu silahla yaralandı. Kalbinden yara alan Halit Paşa, 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.

29 Mart 1989'da Siirt Milletvekili İdris Arıkan ile Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında yaşanan tartışmayı ayırmak için araya giren DYP Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrazak Ceylan, göğsünden vurularak TBMM'de hayatını kaybetti.

TBMM Genel Kurulunda, 30 Ocak 2001'de içtüzük değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan arbede sonucunda DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajı geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclis'imize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

DAVA ADAMINA YARAŞIR BİR HAYAT
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hasan Bitmez'in vefatının ardından "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk'a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve "Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz." Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun" paylaşımında bulundu.

İşte siyasilerin o mesajları:

Osman Nuri Kabaktepe: Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçirip, tedavi gördüğü hastanede ebediyete intikal eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim.

Mevlüt Çavuşoğlu: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, Meclisimize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Özgür Özel: TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.

Meral Akşener: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

NELER YAŞANMIŞTI?
TBMM'Deki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Bitmez, aniden fenalaştı. Yere yığıldı. Kafasını çarptı. İlk müdahaleyi Meclis doktorları yaptı.



20 dakika boyunca kalp masajıyla desteklenip yoğun bakıma kaldırıldı. 2 ana damarının tıkalı olduğu ve anjiyodan sonuç alınamadığı açıklandı.



MECLİS'TE PANİK
TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaştı. Yere düşüp kafasını betona çarptı. Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.



İLK MÜDAHALE TBMM'DE YAPILDI
Bitmez'e ilk müdahale TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. 10 dakika kalp masajı yapılan Bitmez, Genel Kurul'dan sedye ile çıkartılıp, ambulansla hastaneye götürüldü.



SON DERECE CİDDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Şu an hastamız kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi." dedi.



Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Koca, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bitmez'in kalbinin durduğunu, Meclis'te tekrar canlandırmak için çalışma yapıldığını bildiren Koca, şunları kaydetmişti:



"20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar."

HASAN BİTMEZ KİMDİR?
1969 yılında Giresun, Alucra'da doğan Bitmez, ilkokulu İstanbul'da okuduktan sonra Gebze İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu ve El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'nde okudu.

Milli Gençlik Vakfı'nın çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kurucuları arasında yer aldığı GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]'in bir dönem başkanlığını yaptı.

2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]'nun Genel Başkanlık görevini üstlendi.

2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.

İnsani yardım çalışmaları çerçevesinde Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin yardımlarını Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana, Hindistan gibi muhtelif ülkelere ulaştırdı.

Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı'nda başlayan siyasi çalışmalarına Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde devam etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde çeşitli kademelerde görevde bulunduktan sonra Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Genel Merkez Seçim Karargâh Başkanlığını üstlendi.

Saadet Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi'ydi.

Evli ve bir çocuk babası olan Bitmez, Arapça ve İngilizce biliyordu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilmişti.

Bitmez, TBMM'de fenalaşmasının ardından kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde 14 Aralık 2023 günü hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaştı yere yığıldı! Bakan Koca açıkladı: Durumu son derece ciddi

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