Son dakika: TBMM’de fenalaşıp kalbi duran Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti

MECLİS'TE DAHA ÖNCE 3 MİLLETVEKİLİNİN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN VAKALAR YAŞANDI
Meclis çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan ilk olay, 10 Şubat 1925'te yaşandı.
TBMM tutanaklarına göre, Genel Kurulun 10 Şubat 1925 tarihli oturumuna verilen arada, Ardahan Milletvekili Halit Paşa, bir tartışma sonucu silahla yaralandı. Kalbinden yara alan Halit Paşa, 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.
29 Mart 1989'da Siirt Milletvekili İdris Arıkan ile Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında yaşanan tartışmayı ayırmak için araya giren DYP Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrazak Ceylan, göğsünden vurularak TBMM'de hayatını kaybetti.
TBMM Genel Kurulunda, 30 Ocak 2001'de içtüzük değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan arbede sonucunda DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajı geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez'i yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kaybettik. Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclis'imize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
DAVA ADAMINA YARAŞIR BİR HAYAT
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hasan Bitmez'in vefatının ardından "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk'a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve "Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz." Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun" paylaşımında bulundu.
İşte siyasilerin o mesajları:
Osman Nuri Kabaktepe: Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçirip, tedavi gördüğü hastanede ebediyete intikal eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim.
Mevlüt Çavuşoğlu: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, Meclisimize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Özgür Özel: TBMM Genel Kurulu'nda geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.
Meral Akşener: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
NELER YAŞANMIŞTI?
TBMM'Deki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Bitmez, aniden fenalaştı. Yere yığıldı. Kafasını çarptı. İlk müdahaleyi Meclis doktorları yaptı.