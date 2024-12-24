Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Suriye’ye gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlıktan bir heyetin elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak üzere yakın zamanda Suriye'ye gideceğini bildirdi.
KABİNE SONRASI AÇIKLADI
Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. (AA/23 Aralık 2024)
SORUN ELEKTRİK
Bakanlıktan bir heyetin enerji ve elektrik altyapısını incelemek amacıyla Suriye'ye gideceğini ve iş birliği ile yardım konularını görüşeceğini kaydeden Bayraktar, "Ülkede enerjiyle ilgili öncelikli sorun elektrik. Bunun sağlanması için formül üretilecek." dedi.
Şam'ın mahallelerinde yaşayan Suriyeliler, yıkım içindeki semtlerinde hayata tutunmaya çalışırken hüzünle karışık sevinç yaşayarak gelecek için ümit besliyor. (AA)
LİSTEDE LÜBNAN DA VAR
Bayraktar, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin geçen hafta elektrik konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söylediğini anımsatarak, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir." ifadesini kullandı.