Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti Suriye’ye gidecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlıktan bir heyetin elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak üzere yakın zamanda Suriye'ye gideceğini bildirdi. KABİNE SONRASI AÇIKLADI



Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.