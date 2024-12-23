CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ VEREN BİR ŞİRKETİN 90 MİLYON LİRALIK ALACAĞI NEDENİYLE İCRALIK OLDU. SABAH SAATLERİNDE BELEDİYE BİNASINA GELEN AVUKAT VE İCRA MEMURLARI, HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTI. (İHA)

"20 YILLIK HİZMETİMİZE RAĞMEN CİDDİ HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Şirketin Eyüpsultan Belediyesi'nde yıllardır hizmet verdiğini belirten Avcı, "Son ihalede araç sayısını yüzde 30 azaltarak maliyeti artırdılar. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'ne aykırı. Buna rağmen biz ihaleye katıldık ve hizmete devam etmek istedik ancak 20 yıllık tecrübemize rağmen hak ettiğimiz ücretin ödenmemesi kabul edilemez.

Belediyenin bu tutumu müvekkilimi ekonomik olarak zor duruma soktu. Belediye kanunu gereği tüm mal varlıklarına haciz uygulayamadıklarını ancak hak ettikleri miktarı tahsil edebilmek için her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz. Burada çok ciddi bir haksızlık var. Belediyenin, personel maaşlarını ödememesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Hakkımız olan ne varsa alacağız ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.