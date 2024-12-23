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CHP'li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi'ne 90 milyon liralık icra!

CHP'li belediyelerin içler acısı durumu bir kere daha gözler önüne serildi. SGK'ya olan borçları yüzünden CHP'li birçok belediyenin hesaplarına bloke konulurken, Eyüpsultan Belediyesi de çöp toplama hizmeti veren bir şirketin 90 milyon liralık alacağı nedeniyle icralık oldu. 3 ay boyunca aldığı hizmetin parasını ödemeyen Eyüpsultan Belediyesi'ne avukat ve icra memurları, haciz işlemi başlattı.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 18:09 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 18:38
CHP’li belediyeler borç batağında | Hizmeti aldı parayı ödeyemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne 90 milyon liralık icra!

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    CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı. Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

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    Bakanlık CHP'li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ VEREN BİR ŞİRKETİN 90 MİLYON LİRALIK ALACAĞI NEDENİYLE İCRALIK OLDU. SABAH SAATLERİNDE BELEDİYE BİNASINA GELEN AVUKAT VE İCRA MEMURLARI, HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTI. (İHA)EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ VEREN BİR ŞİRKETİN 90 MİLYON LİRALIK ALACAĞI NEDENİYLE İCRALIK OLDU. SABAH SAATLERİNDE BELEDİYE BİNASINA GELEN AVUKAT VE İCRA MEMURLARI, HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTI. (İHA)

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NE 90 MİLYONLUK İCRA
    Örnek belediyecilikte sınıfta kalan Eyüpsultan Belediyesi de çöp toplama hizmeti veren bir şirketin 90 milyon liralık alacağı nedeniyle icralık oldu.

    Eyüpsultan Belediyesi'ne 90 milyon liralık icra!

    3 AY GEÇTİ PARAYI ÖDEMEDİLER
    İş bitiminin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen belediyeden herhangi bir ödeme planı sunulmaması, alacaklı şirketin avukatlarını ve icra memurlarını harekete geçirdi.

    Belediyeye hizmet ağırlıklı çöp toplama araçları kiralayan şirket, alacaklarını tahsil edebilmek için hukuki süreç başlattı. Sabah saatlerinde belediye binasına giden ekipler, haciz işlemini başlattı. Belediye binası içeresinde haciz işleminin sürdüğü öğrenildi.

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ VEREN BİR ŞİRKETİN 90 MİLYON LİRALIK ALACAĞI NEDENİYLE İCRALIK OLDU. SABAH SAATLERİNDE BELEDİYE BİNASINA GELEN AVUKAT VE İCRA MEMURLARI, HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTI. (İHA)EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ VEREN BİR ŞİRKETİN 90 MİLYON LİRALIK ALACAĞI NEDENİYLE İCRALIK OLDU. SABAH SAATLERİNDE BELEDİYE BİNASINA GELEN AVUKAT VE İCRA MEMURLARI, HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTI. (İHA)

    "ÖDEME PLANI SUNULMADI HACİZ BAŞLATILDI"
    Belediyenin icra takibine verdiği yanıtta haczedilecek mal varlıkları arasında park alanlarını bildirdiğini söyleyen şirket avukatı Erdal Avcı, "Müvekkilim, Eyüpsultan Belediyesi'ne çöp toplama hizmeti sağladı ancak 90-95 milyon liralık alacağımızı tahsil edemedik. Belediyeden defalarca toplantı talep ettik, fakat olumlu bir sonuç alamadık. Bunun üzerine icra takibi başlattık. Vatandaşların kullanımında olması gereken park alanlarını satışa sunmayı tercih etmedik.

    Bunun yerine, belediye binasında muhafazalı haciz işlemiyle taşınabilir malları yediemin depolarına taşımaya geldik. Biz cüzi bir miktarı peşin almak ve kalanını taksitlendirmek kaydıyla makul bir çözüm önerdik ancak teklifimiz reddedildi. Müdürlerle görüşmeler yaptık, başkan ve başkan yardımcılarıyla da bu konuyu çözmeye çalıştık ama bir sonuç alamadık. Bu nedenle haciz hakkımızı kullanıyoruz" diye konuştu.

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ VEREN BİR ŞİRKETİN 90 MİLYON LİRALIK ALACAĞI NEDENİYLE İCRALIK OLDU. SABAH SAATLERİNDE BELEDİYE BİNASINA GELEN AVUKAT VE İCRA MEMURLARI, HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTI. (İHA)EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, ÇÖP TOPLAMA HİZMETİ VEREN BİR ŞİRKETİN 90 MİLYON LİRALIK ALACAĞI NEDENİYLE İCRALIK OLDU. SABAH SAATLERİNDE BELEDİYE BİNASINA GELEN AVUKAT VE İCRA MEMURLARI, HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTI. (İHA)

    "20 YILLIK HİZMETİMİZE RAĞMEN CİDDİ HAKSIZLIK YAPILIYOR"
    Şirketin Eyüpsultan Belediyesi'nde yıllardır hizmet verdiğini belirten Avcı, "Son ihalede araç sayısını yüzde 30 azaltarak maliyeti artırdılar. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi'ne aykırı. Buna rağmen biz ihaleye katıldık ve hizmete devam etmek istedik ancak 20 yıllık tecrübemize rağmen hak ettiğimiz ücretin ödenmemesi kabul edilemez.

    Belediyenin bu tutumu müvekkilimi ekonomik olarak zor duruma soktu. Belediye kanunu gereği tüm mal varlıklarına haciz uygulayamadıklarını ancak hak ettikleri miktarı tahsil edebilmek için her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz. Burada çok ciddi bir haksızlık var. Belediyenin, personel maaşlarını ödememesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Hakkımız olan ne varsa alacağız ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Haciz uygulanan 6 CHP'li belediye (Takvim.com.tr)Haciz uygulanan 6 CHP'li belediye (Takvim.com.tr)

    EN BORÇLU BELEDİYE ANKARA
    Öte yandan SGK'ya en fazla prim borcu olan ve hesaplarına bloke koyulan CHP'li belediyeler içerişinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile SGK'ya en fazla prim borcu bulunan altıncı belediye oldu.

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