Dünyaya mesaj! Ahmed eş-Şera Türk heyetini kravatlı bir şekilde karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'ye gideceğini açıklamıştı. Fidan, dün Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmet Eş-Şara ile bir toplantı yaptı. Ardından basının karşısına çıkan ikili, dünyaya önemli mesajlar yolladı.

Fidan yaptığı açıklamada, "PKK/YPG'nin Suriye'de kesinlikle yer yoktur. Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır. PKK/ YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Biz Türkiye olarak Suriye'ye tecrübelerimizi aktarmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Ahmed eş-Şara ise "Önümüzde çok büyük sınamalar ve meydan okumalar bulunmakta. Egemen ülkeler belli konularda karar vermeli. Suriye'ye destek vermeleri önemli. Suriye'ye uyguladıkları yaptırımları kaldırmalı" vurgusu yaptı. Ayrıca PKK/ YPG'ye de sert mesaj yolladı: Merkezi ordu kuruyoruz. Bunun dışında kimsede silah olmayacak. PKK/YPG silahlarını teslim etmek zorunda.