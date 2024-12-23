PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dünyaya mesaj! Ahmed eş-Şera Türk heyetini kravatlı bir şekilde karşıladı

Suriye, 61 yıllık baskıcı Baas rejiminden kurtuldu. Şam’da Ahmet Eş-Şara başkanlığında yeni hükümet kuruldu. HTŞ liderinin Fidan’ı kravatlı olarak karşılaması, dünyaya mesaj oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Dünyaya mesaj! Ahmed eş-Şera Türk heyetini kravatlı bir şekilde karşıladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'ye gideceğini açıklamıştı. Fidan, dün Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmet Eş-Şara ile bir toplantı yaptı. Ardından basının karşısına çıkan ikili, dünyaya önemli mesajlar yolladı.

    Fidan yaptığı açıklamada, "PKK/YPG'nin Suriye'de kesinlikle yer yoktur. Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır. PKK/ YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Biz Türkiye olarak Suriye'ye tecrübelerimizi aktarmaya hazırız" ifadesini kullandı.

    Ahmed eş-Şara ise "Önümüzde çok büyük sınamalar ve meydan okumalar bulunmakta. Egemen ülkeler belli konularda karar vermeli. Suriye'ye destek vermeleri önemli. Suriye'ye uyguladıkları yaptırımları kaldırmalı" vurgusu yaptı. Ayrıca PKK/ YPG'ye de sert mesaj yolladı: Merkezi ordu kuruyoruz. Bunun dışında kimsede silah olmayacak. PKK/YPG silahlarını teslim etmek zorunda.

    Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şeradan Suriyede yeni dönem mesajı: PKK/YPGye yer yokBakan Fidan ve Ahmed eş-Şeradan Suriyede yeni dönem mesajı: PKK/YPGye yer yok
    Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera'dan Suriye'de yeni dönem mesajı: "PKK/YPG'ye yer yok"

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağında çay içtiDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağında çay içti
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı'nda çay içti

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
    Emekliye 3’lü artış! Ocak’ta maaşlar ve ek ödemeler nasıl değişecek? Refah payı için hangi formüller var?
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı’nda çay içti
    ABD Başkanı Trump sapkınlara savaş açtı: LGBT çılgınlığına son vereceğim
    HTŞ’nin operasyonu: Esad’ın sonunu getiren hızlı ilerleyiş
    Bakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’dan Suriye’de yeni dönem mesajı: PKK/YPG’ye yer yok
    Wanda Nara ve Keita Balde’nin ilişkisini eski eş doğruladı! İkisinin kamera kayıtları var elimde
    CHP Sözcüsü Deniz Yücel AK Parti’yi hedef almıştı! Ömer Çelik’ten sert tepki: Yassıada ve Baas zihniyetinin kullandığı dilden bile çirkin
    MHP lideri Devlet Bahçeli Kudüs’ün fethi yakındır deyip İsrail’i ’Şam’arladı! Özel’e Esad çağrısı... DEM-İmralı açıklaması
    1 MİLYONLUK SORU || Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk Soru Açılıyor
    Fırtına 2024’ü mutlu bitirdi! Trabzonspor Bodrum FK’yı 1-0 yendi
    Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra: Kürt halkı ile YPG arasında ayrım yapıyoruz
    Muğla’da Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı | Acı haber geldi
    Cimbom’dan dev adım! Galatasaray Kayserispor’u 5-1 yendi MAÇ SONUCU
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?