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CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bakanlığın kentsel dönüşüm için verdiği araziyi rant uğruna sattı!

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm skandalı ortaya çıktı. Belediyenin depreme dayanıklı konut yapılması şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bedelsiz verilen milyarlık araziyi 1 haftalık inşaat şirketine sattı. Şirket arazide ruhsat bile almadan konut projesi başlattı. Meclis üyeleri satışın iptalini istedi. Konut projesini başlatan şirketin sahibinin CHP'li İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın damadı olduğu belirtildi. Projenin reklamları ise fondaş TV'lerde yayınlanmaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 07:48
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bakanlığın kentsel dönüşüm için verdiği araziyi rant uğruna sattı!

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    CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, büyük bir arazi rantına imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 20 Şubat 2020'de Balıkesir'in Karesi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki 14228 ada 1 parsel numaralı 150 bin metrekare büyüklüğündeki hazine arazisini kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak şartı ve şerhi ile rezerv alan olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ücretsiz olarak devretti.

    Bakanlığın kararı (Takvim.com.tr)Bakanlığın kararı (Takvim.com.tr)

    Kentsel dönüşüm rezerv alanı ilan edilen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen rezerv arsada, Balıkesir'in deprem riski en yüksek ve yapı stoku depreme dayanıksız ilçeleri Karesi ve Altıeylül'ün depreme dayanıklı konut ihtiyacını karşılamak için 3 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yapılması kararlaştırıldı.

    CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (İHA)CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (İHA)

    DÖNÜŞÜM RAFA KALKTI

    Ancak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi CHP yönetimine geçince, söz konusu arsada AK Parti döneminde yapılması kararlaştırılan kentsel dönüşüm projesi rafa kaldırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak şartıyla belediyeye ücretsiz devredilen arsayı satmaya karar verdi.

    Bakanlığın bedelsiz verdiği arazi (Takvim.com.tr)Bakanlığın bedelsiz verdiği arazi (Takvim.com.tr)

    1 MİLYAR 200 MİLYON

    Tarihler 21 Ekim 2024'ü gösterdiğinde ise 150 bin metrekare büyüklüğünde olan ve güncel piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL olan rezerv arsa, bakanlığın devir şartı yok sayılarak, piyasa değerinin çok altında bir rakama İzmir merkezli Ekbal Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'ne 320 milyon lira bedelle satıldı. Oysa muadil arsa metrekare birim fiyatlarının 8 bin TL olduğu görüldü. Şirket ile belediye arasındaki anlaşma 170 milyon TL peşin, geri kalan vade şeklinde yapıldı.

    Şirketin kuruluşu (Ekran görüntüsü)Şirketin kuruluşu (Ekran görüntüsü)

    İHALEYİ ALAN ŞİRKET BİR HAFTA ÖNCE KURULDU

    Arsayı satın alan firmanın satıştan yalnızca bir hafta önce, 14 Ekim 2024'te 500 bin TL sermaye ile kurulmuş olması ise dikkat çekti. Arsayı satın alan inşaat şirketi, proje hazırlayıp inşaat ruhsatı almadan söz konusu arsa üzerine hazırlattığı çok bloklu ve 10 katlı proje reklamı ile yap/sat modeli kapsamında konut satışına başladı.

    Projenin reklam filmi (Sosyal medya)Projenin reklam filmi (Sosyal medya)

    REKLAM FİLMİ YANDAŞ TV'LERDE

    Şirketin hazırladığı reklam filmlerinin NOW TV, Halk TV ve Sözcü TV gibi muhalefete yakın televizyonlarda "Ekmas Balıkesir Konut Projesi" adıyla yayınlandığı görüldü.

    Konut projesinin görselleri (Ekmasyapı internet sitesi)Konut projesinin görselleri (Ekmasyapı internet sitesi)


    CHP'Lİ VEKİLİN DAMADI

    Rezerv arsayı neredeyse 4'te bir fiyatına satın alan inşaat şirketinin sahibi Özgür Ekmekçioğlu'nun CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın damadı olduğu belirtildi. Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, Ekmekçioğlu'nun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la da yakın ilişkisinin bulunduğu öğrenildi.

    Konut projesinin görselleri (Ekmasyapı internet sitesi)Konut projesinin görselleri (Ekmasyapı internet sitesi)


    Arazinin kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere devredildiği belgelerle sabit olmasına rağmen, arazide rant amaçlı konut projesi başlatıldı.


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