Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması saat kaçta? Asgari ücret zammı...

Türkiye'nin gözü bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, ekonomiden terörle mücadeleye kadar pek çok kritik konu ele alınacak. Özellikle 2025 yılı asgari ücret artışı ve memur-emekli maaş zamları ile ilgili kararlar merakla bekleniyor.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın bugün (23 Aralık Pazartesi) yapılması planlanıyor. Ancak toplantının saatiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

TOPLANTI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Kabine toplantısının ana gündem maddeleri şöyle sıralanıyor:

2025 yılı asgari ücret zammı,

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları,

Suriye ve Filistin'deki son durum,

Terörle mücadelede güncel gelişmeler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca, terörle mücadeleye dair sahadaki son durum da ele alınacak.