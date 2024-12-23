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Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması saat kaçta? Asgari ücret zammı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantıda 2025 asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışlar ile terörle mücadele gibi önemli konular masaya yatırılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşması yaparak alınan kararları duyurması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 18:25 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 18:28
Kabine toplantısı kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması saat kaçta? Asgari ücret zammı...

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    Türkiye'nin gözü bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, ekonomiden terörle mücadeleye kadar pek çok kritik konu ele alınacak. Özellikle 2025 yılı asgari ücret artışı ve memur-emekli maaş zamları ile ilgili kararlar merakla bekleniyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

    Kabine Toplantısı'nın bugün (23 Aralık Pazartesi) yapılması planlanıyor. Ancak toplantının saatiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

    TOPLANTI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

    Kabine toplantısının ana gündem maddeleri şöyle sıralanıyor:

    2025 yılı asgari ücret zammı,

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları,

    Suriye ve Filistin'deki son durum,

    Terörle mücadelede güncel gelişmeler.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca, terörle mücadeleye dair sahadaki son durum da ele alınacak.

    KARARLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Toplantı sonrası alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında duyurulması öngörülüyor. Açıklamalar geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

    Kabine toplantısı başladı! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?Kabine toplantısı başladı! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
    Kabine toplantısı başladı! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?

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