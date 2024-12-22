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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Esad sonrası Suriye'ye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Zalim Esad'ı "Alçak" olarak tanımlayan Bahçeli, "Lahey'de cani Netanyahu ile birlikte en kısa sürede yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı. CHP'nin politikasının BAAS menşeili olduğunu dile getiren Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben "Esad kaçtı kaçalı karalar bağladı. Matemden gözü söndü. Eğer yüreği varsa Moskova'ya gitsin Esad'la kucaklaşıp hasret gidersin" dedi.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 14:09 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 14:42
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

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    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

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    Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

    Sahip oldukları bilgiyi paylaşan öğretim görevlilerine de teşekkür ederim. Siyaset ve liderlik okulumuzun 20. dönem programına katılan kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Düşünmek var oluş bilincinin tefekkür vadisidir. Düşünce yoksunu insan kaynağı kesilen dere nasılsa odur. Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır. Sevgi ve hoşgörüde buluşalım.

    Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar esasta siyasetin konusu değildirler. Histeri krizine yakalanmışlardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin demokrasiye katkı sağlaması beyhude bekleyiştir.

    Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Demokrasiyi, özgürlüğü önüne gelen diline pelesenk eder ancak kafa yoran sınırlıdır. Siyasetin kendisi mekan, kararı demokratik zaman, kurulum ustası da akıl sahibi insandır. Olayların rotasını belirleyen düşünce sistematiğine sahibiz.

    'SİPARİŞ TELKİNLERE SİNSİ KULİSLERE SONUNA KADAR KAPALIYIZ'

    Biz olayların peşinde sürüklenen değiliz. Hadiselerin oyuncağı değil, oynanan oyunları boza dava neferleriyiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Sipariş telkinlere, sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız.


    ESAD YARGILANSIN!

    Bu alçak Lahey'de cani Netanyahu ile birlikte en kısa sürede yargılanmalıdır.



    CHP'NİN POLİTKASI BAAS MENŞEİLİDİR

    Esad kaçtı kaçalı karalar bağladı. Matemden gözü söndü. Eğer yüreği varsa Moskova'ya gitsin Esad'la kucaklaşıp hasret gidersin

    Kürtler kardeşimizdir terör örgütü ise iki cihan hasmımızdır.

    DEM Parti İmralı ile yaptığı görüşmeler sonrası terörün bittiği PKK'nın lağvedildiği açıklanmalıdır.


    KUDÜS'ÜN FETHİ YAKINDIR

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