Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye yeni yönetim lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara (AA)

Başkan Erdoğan, Mısır'daki D-8 Zirvesi dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir devleti ayağa kaldırırken en önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda biz, başta Sayın Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız. Biz Suriye'de mevcut terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini de göstereceğiz" demişti.

Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

YENİDEN KURACAĞIZ

Suriye düştüğü yerden kalkacak. Ülkenin diğer bölgelerinde bulunan DEAŞ, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin başı en kısa sürede ezilecektir. Suriye'nin geleceğini temellendirecek, kapsayıcı bir anayasa yapmak ve siyasi sistem inşa etmek de gerekli. Suriye'ye insani yardımın geldiği de yok. Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar.