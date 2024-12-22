SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye yeni yönetim lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Mısır'daki D-8 Zirvesi dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" demişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:09 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye yeni yönetim lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara (AA)

    Başkan Erdoğan, Mısır'daki D-8 Zirvesi dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir devleti ayağa kaldırırken en önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda biz, başta Sayın Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız. Biz Suriye'de mevcut terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini de göstereceğiz" demişti.

    Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

    YENİDEN KURACAĞIZ

    Suriye düştüğü yerden kalkacak. Ülkenin diğer bölgelerinde bulunan DEAŞ, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin başı en kısa sürede ezilecektir. Suriye'nin geleceğini temellendirecek, kapsayıcı bir anayasa yapmak ve siyasi sistem inşa etmek de gerekli. Suriye'ye insani yardımın geldiği de yok. Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar.

    "Sayın Colani ile iletişimdeyiz"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    MHP lideri Devlet Bahçeli Kudüs’ün fethi yakındır deyip İsrail’i ’Şam’arladı! Özel’e Esad çağrısı... DEM-İmralı açıklaması
    Muğla’da Sağlık Bakanlığı’a ait bir helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarptı | Acı haber geldi
    CHP’nin anayasa ilk 4’le husumetli barosundan PKK’lı aklama bildirisi: Türkiye savaş suçu işliyor | Başsavcılık soruşturma başlattı
    Galatasaray’ın Kayserispor maçı ilk 11’i belli oldu
    İŞKUR’da yayınlandı! 75.217 personel alımı başladı! Bu meslekleri yapabilen kadroya alınacak
    Sednaya ve Filistin Şubesi’nden sonra Esad rejiminin yeni bir işkence merkezi daha görüntülendi! Tuvaletler tecrit hücresine çevrilmiş
    CHP Türkiye haritası önünde CIA ve MOSSAD’dan ne emir aldı? Ankara’daki küçük ofiste büyük ihanet: 15 Temmuz öncesi bir sır görüşme daha
    Esad’ın A takımı nasıl kaçtı? Firar rotasındaki iki adres! | Mahir Esad, Mansur Azzam, Ali Memlük, Buseyna Şaban...
    Kritik Kabine yarın toplanacak! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?
    Suriye’de yeni yönetim Size ihtiyacımız var dedi Başkan Erdoğan bakanlara talimat verdi
    Türkiye özgür Suriye’yi aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada
    22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara’da bugün hava nasıl?
    EMEKLİYE YENİ MAAŞ I Taban aylık artıyor: 2025 Ocak ayı enflasyonu açıklanacak! Oran kaç çıkacak?
    Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti