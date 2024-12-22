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Ankara merkezli 12 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı

Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden 'para kazanma' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 47 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:03 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:03
Ankara merkezli 12 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı

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    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 aydır yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Bi tık' çetesi üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden 'para kazanma' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

    Ankara merkezli 12 ilde operasyon (DHA)Ankara merkezli 12 ilde operasyon (DHA)

    Çete üyelerinin, çeşitli ürün reklamlarını izleme ve yorum yapma karşılığında para vadettiği, öncesinde de mağdurlardan para istediği tespit edildi.

    Ankara merkezli 12 ilde operasyon (DHA)Ankara merkezli 12 ilde operasyon (DHA)

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, şüphelilere yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

    Ankara merkezli 12 ilde operasyon (DHA)Ankara merkezli 12 ilde operasyon (DHA)

    Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle elde ettikleri paraları ATM'lerden çekme anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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