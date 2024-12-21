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Başkan Erdoğan: "Sayın Colani ile iletişimdeyiz"

Başkan Erdoğan, Mısır ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bir devleti ayağa kaldırırken en önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda Sayın Colani ile iletişimi başlatmış durumdayız” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024
Başkan Erdoğan: Sayın Colani ile iletişimdeyiz

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    "UMUTLARI BOŞA ÇIKTI"
    Bir devleti ayağa kaldırırken en önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda biz, başta Sayın Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız. Biz Suriye'de mevcut terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini de göstereceğiz.

    TERÖRİSTE YER YOK
    Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Yıllarca bölgemizdeki halklara kan kusturdular. Bölgenin geleceğinde teröristlere yer yok. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarının raf ömrü tükenmiştir.

    "İSRAİL IÇIN GÖREVE"
    İsrail uluslararası hukuku çiğnemeyi adet haline getirdi. Batılı ülkelerden İsrail işgaline karşı cılız da olsa ses yükselmeye başladı. Burada İsrail'in durdurulması için ABD başta olmak üzere Batılı ülkelere büyük görevler düşüyor. TÜRKİYE'NİN GÜCÜ
    Sayın Trump'ın sözleri kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye'ye bakışını özetliyor. Türkiye'nin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok ötesindedir. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Devir-tesliminden sonra ilk tebriğimizi yapar, gündemimizdeki konuları samimiyetle ele almaya başlarız.

    YENİDEN KURACAĞIZ

    Suriye düştüğü yerden kalkacak. Ülkenin diğer bölgelerinde bulunan DEAŞ, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin başı en kısa sürede ezilecektir. Suriye'nin geleceğini temellendirecek, kapsayıcı bir anayasa yapmak ve siyasi sistem inşa etmek de gerekli. Suriye'ye insani yardımın geldiği de yok. Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar.

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