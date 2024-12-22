AK Parti’de değişim süreci | İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe görevini devrediyor! "Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya devam"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin sosyal medya paylaşımı. (X)

Kabaktepe, yeni dönemde seçilecek başkanı şimdiden tebrik ederek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor.

8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim.

Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim.

Durmak yok, yola devam…