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CHP Türkiye haritası önünde CIA ve MOSSAD'dan ne emir aldı? Ankara'daki küçük ofiste büyük ihanet: 15 Temmuz öncesi bir sır görüşme daha

TAKVİM'in belgeleriyle deşifre ettiği CHP-CIA-MOSSAD masasının 15 Temmuz'dan önce 17/25 Aralık kumpasından sonra yaptığı sır bir toplantı daha ifşa oldu. CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Erdoğan Toprak'ın CIA ajanı Michael Rubin, MOSSAD ajanı Dan Arbell ve 15 Temmuz'un beyin takımında olduğu söylenen Heather Hurltbut ile küçük bir ofiste Türkiye haritası önünde hararetli bir pazarlığa giriştiği gözlemlendi. Peki, o görüşmede CIA ve MOSSAD CHP'ye hangi görevi tevdi etti? Halkbank kumpası o masada mı tasarlandı? Kamuoyu CHP'den bu soruların yanıtını bekliyor.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 10:12
CHP Türkiye haritası önünde CIA ve MOSSAD’dan ne emir aldı? Ankara’daki küçük ofiste büyük ihanet: 15 Temmuz öncesi bir sır görüşme daha

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    FETÖ 17/25 Aralık yargısal darbe girişimiyle Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi paralel komplo ve haşhaşi kumpaslara ön ayak oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP heyetinin ABD'de FETÖ'ye yaptığı iade-i ziyaretten 14 gün sonra 17/25 Aralık komplosu sahnelendi. İhanetin siyasal ayağı ise İstanbul ve Ankara'da yapılan gizli toplantılarla tescillendi.

    Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!

    Takvim.com.tr, CHP'nin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığını belgelerle ortaya koydu.

    İstanbul'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)İstanbul'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)

    CHP 17/25 ARALIK ÖNCESİ CIA VE MOSSAD'LA NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?

    21 Haziran 2014'te İstanbul Su Ada'da (Galatasaray Adası) yapılan görüşmelerde CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP'li Gürsel Tekin, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir hazır bulundu.

    Ankara'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)Ankara'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)

    24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan diğer toplantıda ise CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak, CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşları bir araya geldi.

    TAKVİM YAZDI... CHP, CIA VE MOSSAD'LA MASAYA OTURDUĞUNU KABUL ETTİ

    Takvim.com.tr'nin ses getiren haberi sonrası CHP, "Rutin bir toplantı. Zaman zaman ülkedeki her partinin farklı ülkelerdeki temsilciler aracılığıyla bu tarz toplantılar gerçekleştirebiliyor" diyerek CIA ve MOSSAD'la masaya oturduğu kabul etmek zorunda kaldı.



    SIR BİR TOPLANTI DAHA DEŞİFRE OLDU

    CHP'nin 15 Temmuz'dan önce 17/25 Aralık kumpasından sonra CIA ve MOSSAD'la neyin pazarlığını yaptığı hala merak konusu iken ihanet toplantılarından yeni bir görüntü gün yüzüne çıktı.

    Yurter Özcan ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Erdoğan Toprak'ın CIA ajanı Michael Rubin, MOSSAD ajanı Dan Arbell ve 15 Temmuz'un beyin takımında olduğu söylenen Heather Hurltbut ile küçük bir ofiste Türkiye haritası önünde hararetli bir görüşme yaptığı görüldü.

    CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!


    HALKBANK'A KUMPAS BU MASADA MI TASARLANDI?

    İstanbul - Ankara hattındaki CHP-CIA-MOSSAD karanlık görüşmelerinin zamanlaması ise oldukça manidar...

    Bahse konu görüşmeler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı Halkbank kumpasının tasarlanma sürecine denk geliyor.

    Peki, Halkbank kumpası bu masada mı tasarlandı? Kamuoyu bu sorunun yanıtını bekliyor.

    CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)

    SİYASİ AYAK CHP

    Gelinen bu noktada CHP'nin 7 Şubat MİT kumpası ve 17-25 Aralık ihaneti öncesi FETÖ ile kurduğu temaslar "siyasi ayak" arayanlara da en ne ve en somut yanıt olarak karşımıza çıkıyor.

    Bu görüşmeler FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kumpaslara zemin hazırlayan diplomatik bir planın parçası olarak yorumlandı.

    CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubatın beyni Makovskyden ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayıCHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubatın beyni Makovskyden ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı

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