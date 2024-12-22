CHP Türkiye haritası önünde CIA ve MOSSAD’dan ne emir aldı? Ankara’daki küçük ofiste büyük ihanet: 15 Temmuz öncesi bir sır görüşme daha

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FETÖ 17/25 Aralık yargısal darbe girişimiyle Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi paralel komplo ve haşhaşi kumpaslara ön ayak oldu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP heyetinin ABD'de FETÖ'ye yaptığı iade-i ziyaretten 14 gün sonra 17/25 Aralık komplosu sahnelendi. İhanetin siyasal ayağı ise İstanbul ve Ankara'da yapılan gizli toplantılarla tescillendi. Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor! Takvim.com.tr, CHP'nin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra CIA ve İsrail istihbarat servisi MOSSAD'la yuvarlak masa toplantısı yaptığını belgelerle ortaya koydu.

İstanbul'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)



CHP 17/25 ARALIK ÖNCESİ CIA VE MOSSAD'LA NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI? 21 Haziran 2014'te İstanbul Su Ada'da (Galatasaray Adası) yapılan görüşmelerde CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP'li Gürsel Tekin, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir hazır bulundu.



Ankara'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr) 24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan diğer toplantıda ise CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak, CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşları bir araya geldi.



TAKVİM YAZDI... CHP, CIA VE MOSSAD'LA MASAYA OTURDUĞUNU KABUL ETTİ



Takvim.com.tr'nin ses getiren haberi sonrası CHP, "Rutin bir toplantı. Zaman zaman ülkedeki her partinin farklı ülkelerdeki temsilciler aracılığıyla bu tarz toplantılar gerçekleştirebiliyor" diyerek CIA ve MOSSAD'la masaya oturduğu kabul etmek zorunda kaldı.