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Ticaret Bakanlığı sınırda yakaladı! Zehir tacirlerine aman yok! 529 milyon TL'lik uyuşturucu

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde zehir geçişine izin vermiyor. İpsala ve Esendere Gümrük kapılarında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 529 milyon TL değerinde toplam 493 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 10:06
Ticaret Bakanlığı sınırda yakaladı! Zehir tacirlerine aman yok! 529 milyon TL’lik uyuşturucu

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    Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri İpsala ve Esendere Gümrük kapılarında uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenledi, 529 milyon Türk lirası değerinde 493 Kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

    Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, 118 kilogram esrar ve kokain, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda ise 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

    Ticaret Bakanlığı sınırda yakaladı!

    Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı video (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı video (X)

    İPSALA GÜMRÜK KAPISI'NDA UYUŞTURUCUYA ENGEL OLUNDU
    İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüs ve otomobil cinsi iki araç mercek altına alındı. Araçlar gümrüklü sahaya giriş işlemlerinin ardından x-ray tarama sistemine yönlendirildi.

    Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı video (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı video (X)

    Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerin yardımıyla detaylı arama gerçekleştirildi. Kontroller neticesinde, 137 paket içerisinde araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş skunk esrar ve kokain olmak üzere 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan uyuşturucunun 79 milyon Türk Lirası değerinde olduğu tespit edildi.

    Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı video (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı video (X)

    ESENDERE GÜMRÜK KAPISI'NDA 375 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
    Ticaret Bakanlığına Gümrükler Muhafaza Ekipleri bir diğer operasyonunu Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdi. Gümrük Muhafaza Ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analiz ve hedefleme çalışmaları sonucunda Esendere Gümrük Kapısı'na gelen tır cinsi araç ekiplerce şüpheli değerlendirildi.

    Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)

    Yapılan değerlendirme sonucu x ray taramasına sevk edilen çimento yüklü tır aracında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araçta yapılan detaylı aramada 450 milyon Türk Lirası değerinde 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

    Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)


    TOPLAMDA 493 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERİLMEDİ
    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 3 farklı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 529 milyon Türk Lirası değerinde 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel oldu.

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