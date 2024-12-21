SON DAKİKA | İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? soruları arama motorlarında araştırılıyor. Kandilli verilerine göre İstanbul Avcılar'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? soruları arama motorlarında araştırılıyor. Kandilli verilerine göre İstanbul Avcılar'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul'da deprem mi oldu?
İstanbul Avcılar merkezli, 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş tarafından hissedildi.
DERİNLİĞİ 13.8 KİLOMETRE
Kandilli Rasathanesi 20.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 13.8 kimoletre olarak açıkladı.