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Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 bin imam hatip alımı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 02:33 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 02:33
Resmi Gazete’de yayımlandı: 4 bin imam hatip alımı yapılacak

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    Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı ilanına göre; taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.

    BAŞVURULAR SÖZLÜ SINAVLA DEĞERLENDİRİLECEK
    Personel alımı için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak adaylar belirlenecek. Adaylar, KPSS puan sırasına göre yapılan başvurular arasından başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla değerlendirilecek.

    Başvurular, 30 Aralık 2024- 10 Ocak 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

    KPSS'DEN EN AZ 50 PUAN ALMIŞ OLMA ŞARTI
    Adayların, 2024 yılı KPSS'den en az 50 puan almış olmaları, belirlenen öğrenim durumuna sahip olmaları ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki şartları taşımaları gerekiyor.

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