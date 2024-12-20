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TSK'ya iftira atmıştı: Özlem Gürses hakkında karar verildi!

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı "skandal" açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı. "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Gürses, Ankara'dan İstanbul'a sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen Gürses, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gürses hakkında ev hapsi verilirken yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 21:01 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 18:40
TSK’ya iftira atmıştı: Özlem Gürses hakkında karar verildi!

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    Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında skandal nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. Gürses,"Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" şeklinde ifadeler kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almıştı.

    Gürses'in bu sözleri, TSK'yı terör örgütleriyle benzer bir yapıda gösterdiği, işkence ve katliamlarla özdeşleştirdiği ve işgalci olarak tanımladığı gerekçesiyle büyük tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürses hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

    SON DAKİKA | Özlem Gürses gözaltına alındı

    PAKETLENDİ

    "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses Ankara'da gözaltına alınarak, İstanbul'a getirilmişti.

    Gürses, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in söz konusu ifadeleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı kaydedildi.

    Özlem Gürses tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!

    Özlem Gürses'in ifadesinde söz konusu söylemleri 'dil sürçmesi' sonucu kullandığını belirterek savunma yaptığı öğrenildi.

    KARAR VERİLDİ

    Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan Özlem Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

    Özlem GürsesÖzlem Gürses

    CHP yandaşı Özlem Gürses geçtiğimiz yıllarda da terörist Ahlam Albashır'ın yalan ifadesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalışmıştı.

    Terör örgütü YPG/PKK'nın İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişinin yaralanmıştı.

    Saldırının ardından PKK'yı savunma çabası içine giren CHP yandaşı Özlem Gürses, terörist Ahlam Albashır'ın YPG/PYD üyesi olmadığını iddia ederek, yalan ifadeler ve manipülasyonlarla bu durumu kanıtlamaya çalışmıştı.

    CHP yandaşı Özlem Gürses, "Bombacı kadının kafası güzelmiş, cesaret tozu verilmiş, ne taşıdığından haberi yok. Bomba olduğunu bilmiyor. Whatsapp'tan talimat vermişler. Abim ÖSO'da savaşan biri diyor. Dolayısı ile nasıl PKK'lı?" diyerek hem terörist Albashır'ı hem de terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalışmıştı.

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