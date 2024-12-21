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Marmaray rekor tazeledi! İşte bir günde taşınan yolcu sayısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te açılan Marmaray rekor tazeledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdığını belirtti.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 16:41 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 16:45
Marmaray rekor tazeledi! İşte bir günde taşınan yolcu sayısı

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdığını belirtti.

    Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Marmaray'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te açıldığını hatırlattı.

    Hattın açıldığı günden bugüne 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet ettiğini aktaran Uraloğlu, yolcu sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

    Marmaray 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdı (AA)Marmaray 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdı (AA)

    Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek yolcu rekoru kırdığını belirterek, "Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

    Marmaray 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdı (AA)Marmaray 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdı (AA)

    "BU YIL 196 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ"
    Vatandaşların bu hatla Sirkeci ile Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre, 60,46 metrelik dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı birbirine bağlıyor." ifadesini kullandı.

    Marmaray 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdı (AA)Marmaray 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdı (AA)

    Uraloğlu, Marmaray'ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Bu yıl itibarıyla 196 milyon yolcumuza hizmet verdik. Vatandaşlarımızın Marmaray'a olan yoğun ilgisi, bizlere büyük mutluluk ve gurur veriyor. Marmaray, 'asrın projesi' ünvanını koruyarak İstanbul'un ulaşımına nefes aldırmaya devam ediyor."

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