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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdığını belirtti. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Marmaray'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013'te açıldığını hatırlattı. Hattın açıldığı günden bugüne 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet ettiğini aktaran Uraloğlu, yolcu sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Marmaray 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye verdiği hizmetle rekor kırdı (AA) Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek yolcu rekoru kırdığını belirterek, "Bu yıl 24 Şubat'ta 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.