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Bakan Kurum duyurdu: İstanbul’da kira desteği 8 Bin TL’ye yükseltildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da ev dönüşümüne giren vatandaşlar için kira desteğinin 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerde kira desteği 6 bin 500 TL'ye, diğer illerde ise 4 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bakan Kurum, yeni düzenlemenin 2025 yılında geçerli olacağını belirtti.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 17:03
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul’da kira desteği 8 Bin TL’ye yükseltildi

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira desteğinin, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Bakan Kurum, açıklamasını İstanbul'un Güngören ilçesinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projeleri kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptı. Etkinlikte, Güngören'deki 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'daki 456 konutun yıkımı ve Bağcılar'daki 365 konutun temel atma törenine katıldı.

    İstanbul’da kira desteği 5 Bin 500 TL’den 8 Bin TL’ye yükseltildi (Fotoğraf: AA)İstanbul’da kira desteği 5 Bin 500 TL’den 8 Bin TL’ye yükseltildi (Fotoğraf: AA)

    KİRA DESTEKLERİ ARTIRILDI

    Buradaki konuşmasında, kentsel dönüşümde kira yardımı artışına ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

    "Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz."

    Kurum, alınan kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

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