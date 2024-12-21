Başkan Erdoğan’dan Almanya’daki Noel pazarı saldırısına kınama!

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi.
Saldırganın, İslam karşıtı, aşırı sağcı ve Siyonizm destekçisi olduğu tespit edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KINAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün(20 Aralık) akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen saldırıyı kınadı.
Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.