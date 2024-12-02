Gözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Ölen bebeklerle böyle dalga geçmişler!

İstanbul'da bazı özel hastanelerle anlaşıp yenidoğan ünitelerinde bebek acil hastalarının ölümüne neden olan ve haksız kazanç sağlayan 47 sanığın yargılandığı davada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına bugün devam edilecek.
İstanbul'da bazı özel hastanelerle anlaşıp yenidoğan ünitelerinde bebek acil hastalarının ölümüne neden olan ve haksız kazanç sağlayan 47 sanığın yargılandığı davada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına bugün devam edilecek.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 29 Kasım'daki duruşmada, tutuksuz sanık hemşire Bahar Kanık hesabına gelen paraları "Sorumlu hemşire, Fırat Sarı'nın motivasyon ödemesi olarak bize para vereceğini söylüyordu. Biz de bu parayı sorgulamadık. Ben sorumlu olduktan sonra Fırat Sarı parayı bana göndermeye başladı, ben de bu parayı hemşirelere dağıtıyordum" şeklinde savunmuştu.
BEBEKLERİN ÖLÜMÜYLE DALGA GEÇTİLER!
Mahkeme başkanı, sanık Kanık ile Fırat Sarı arasında geçen, "Dedemin fişi" ve "Tüh bugün de besleyecektik, kalk kız besleyeceğiz seni." şeklindeki tapeleri okuyarak, sanığa çocuğu olup olmadığını sormuş, çocuğunun olduğunu söylemesi üzerine, "Şakalar yapıyorsunuz, kendinizi o bebeklerin annelerinin yerine koyun. Bebeğiniz hakkında doktor ile hemşire böyle konuşsa ne hissedersiniz?" demişti.
Kanık ise "Çok haklısınız, keşke yapmasaydık. İki kişi arasında geçen konuşmalar" yanıtını vermişti.
BEBEK ÖLÜMLERİNDE BASIN VE YARGIYI SUÇLADI
Birçok bebek ölümünün gerçekleştiği Birinci Hastanesi'nin sahibi Dr. Ali Aksu ise, 32 yıllık hekim olduğunu dile getirip hakkında itibar suikatı yapıldığını iddia etti.
"Bu dava, Türkiye tarihinde doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının iş birliği yaparak yeni doğmuş bebeklerin ölümünden sorumlu tutulduğu, basın ve yargı eliyle yargısız infaz yapıldığı ilk davadır." diyen Aksu bebek ölümlerinde basın ve yargıyı suçladı.
KALAN 3 TUTUKSUZ SANIK NE DİYECEK?
Bugün gözler kalan 3 tanığın savunmasında olacak. Mahkeme kararını verecek mi? Tutuksuz sanıklardan tutuklananlar olacak mı?
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