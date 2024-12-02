Gözler Yenidoğan çetesi davasında! 3 sanık savunmasında ne diyecek? Ölen bebeklerle böyle dalga geçmişler!

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İstanbul'da bazı özel hastanelerle anlaşıp yenidoğan ünitelerinde bebek acil hastalarının ölümüne neden olan ve haksız kazanç sağlayan 47 sanığın yargılandığı davada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına bugün devam edilecek.

Yenidoğan çetesi davasında yeni perde (Takvim Foto Arşiv) Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 29 Kasım'daki duruşmada, tutuksuz sanık hemşire Bahar Kanık hesabına gelen paraları "Sorumlu hemşire, Fırat Sarı'nın motivasyon ödemesi olarak bize para vereceğini söylüyordu. Biz de bu parayı sorgulamadık. Ben sorumlu olduktan sonra Fırat Sarı parayı bana göndermeye başladı, ben de bu parayı hemşirelere dağıtıyordum" şeklinde savunmuştu.