Vatandaş endişeli! Bayrampaşa’daki ölüm korkuluklarına CHP’li İBB’den akla ziyan önlem

Rafet Aksu ise "Burası sürücü kursu eğitim alanı. Daha bir sene olmadı, bir kursiyer sınavı beklerken demir korkuluklara yaslandı, düştü, vefat etti. Geçen gün de iki kişi yaslandı, düştü. Burası 10-15 metre yükseklikte bir yer. İBB personeli olayın ardından geldi, aynı korkulukları telle bağladı. Münakaşa ettim, 'Bu telle olacak iş değil.' dedim. 'Biz şu an bu kadar yapıyoruz, yetkili mercilere müracaat edin.' denildi. Bir yılda 3 kişi öldü, daha da ölür." diye konuştu.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

İki kişinin hayatını kaybettiği olayın yaşandığı bölgede, 2023 yılında da bir kaza meydana geldiği, ehliyet sınavına girmek için bekleyen Akif Türkmen'in yaslandığı korkuluğun kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu arada, Halil Doğan'ın cenazesi, Bağcılar İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.