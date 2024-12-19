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İstanbul'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı

İstanbul güne korkunç bir haberle başladı. Pendik, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki iki TIR çarpıştı. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan şoför, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 08:13 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 08:13
İstanbul’da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı

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    TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkisi İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 42 AVU 301 plakalı TIR, aynı yönde seyreden 16 RS 365 plakalı tıra çarptı.

    TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. (AA)TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. (AA)

    YARALI 1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI
    Çarpışmanın ardından sürücü M.T. şoför koltuğunda sıkıştı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı M.T, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Yaralı itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. (DHA)Yaralı itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. (DHA)



    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.T, hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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