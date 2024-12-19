İstanbul’da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı

TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkisi İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 42 AVU 301 plakalı TIR, aynı yönde seyreden 16 RS 365 plakalı tıra çarptı.
TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkisi İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 42 AVU 301 plakalı TIR, aynı yönde seyreden 16 RS 365 plakalı tıra çarptı.
YARALI 1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI
Çarpışmanın ardından sürücü M.T. şoför koltuğunda sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.T, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.T, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.