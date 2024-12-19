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Başkan Erdoğan'dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'i ABD ve Batılı ülkelern desteklediğine dikkat çeken Erdoğan, "Suriye, İsrail saldırganlığının yeni hedefi oldu. İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir." dedi.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 17:38
Başkan Erdoğan’dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Hukuksuzluklara çok güçlü tepki vermeliyiz.

    İsrail, ABD'nin aleni ve Batılı ülkelerin dolaylı desteğiyle saldırılarına devam ediyor.

    Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı. (AA)Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı. (AA)

    Suriye, İsrail saldırganlığının yeni hedefi oldu. İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz.

    Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum.

    İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir.

    Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esad rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır.

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