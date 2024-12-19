Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Mısır 'ın başkenti Kahire 'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile Türkiye 'ye hareket ederek yurda döndü.

Başkan Erdoğan Mısır'dan ayrıldı (takvim.com.tr | Arşiv)

"TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

BAŞKAN'DAN KAHİRE PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahire dönüşü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, zirveye dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük.

Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, paylaşımında zirveye ilişkin görüntülere de yer verdi.