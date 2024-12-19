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Guinnes Dünya Rekoru ile tescillendi: Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY! Santiago seferi ile uçuş ağındaki ülke sayısını 131’e yükseltti

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma ünvanını 2012 yılından beri elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY), bu başarısını Guinness Dünya Rekoru ile tescilledi. Son olarak Türk Hava Yolları (THY), Şili’ye ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Böylece havayolu şirketi Santiago seferler ile birlikte uçuş ağındaki ülke sayısını da 131’e yükseltti.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 20:27 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 20:49
Guinnes Dünya Rekoru ile tescillendi: Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY! Santiago seferi ile uçuş ağındaki ülke sayısını 131’e yükseltti

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    THY, "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu (Most Countries Flown to by an Airline)" ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

    THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (Takvim.com.tr foto arşiv)THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    THY'nin Şili'ye yaptığı ilk uçuşun ardından Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı'nda rekor sertifikası THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Guinness Dünya Rekorları yetkilileri ile THY yöneticilerinin katıldığı törende yaptığı konuşmada, bugün başlatılan en yeni rota olan Şili'nin başkenti Santiago'da olmaktan ve "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" ünvanını burada almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

    THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (DHA)THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (DHA)

    Bu ayrıcalığa 10 yıldan fazla süredir sahip olan tek havayolu olarak, uçuş ağının gücünü gururla sergilediklerini dile getiren Ekşi, "Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz." diye konuştu.

    THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (Takvim.com.tr foto arşiv)THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Guinness Dünya Rekorları MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise bugün, dünyayı birbirine bağlamaya olan kararlılığıyla havacılıkta vizyon ve mükemmelliği örnekleyen THY için seçkin bir dönüm noktasına imza attıklarını belirterek, "Bu olağanüstü başarı, diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası destinasyona ulaşarak küresel havacılık ortamındaki hayati rolünü teyit ediyor. THY'yi bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (Takvim.com.tr foto arşiv)THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    THY, YALNIZCA SON 12 AYIN AKTİF ROTALARINI YANSITAN 120 ÜLKEYE UÇUŞLA REKOR KIRDI
    Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre, THY, yalnızca son 12 ayın aktif rotalarını yansıtan 120 ülkeye uçuşla rekor kırdı. Bununla birlikte, geçici olarak askıya alınan rotalar ve bugün Şili'ye yapılan ilk uçuş dahil olmak üzere, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı artık 131 ülkeyi kapsıyor.

    Bu rekor, THY'nin küresel havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirirken, yeni rotalarla uçuş ağını genişletmeyi sürdüren bayrak taşıyıcı, dünyayı Türkiye üzerinden buluşturmaya devam ediyor.

    THY Santiago seferlerine başladı.(DHA)THY Santiago seferlerine başladı.(DHA)

    AMERİKA KITASINDA HİZMET VERİLEN ÜLKE SAYISI 10'A YÜKSELDİ
    Yeni rota, THY'nin, Amerika kıtasında hizmet verdiği ülke sayısını 10'a yükseltmesi açısından da büyük önem taşıyor.

    THY'nin bugün itibarıyla başlattığı seferler İstanbul'dan Santiago'ya, Sao Paulo aktarmalı olarak haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilecek. Küresel uçuş ağına önemli katkı sağlaması beklenen Santiago hattıyla THY'nin Amerika kıtasındaki toplam destinasyon sayısı 26'ya yükseldi.

    THY misafirleri, 31 Mart 2025'e kadar İstanbul'dan Santiago'ya 1099 dolardan, Santiago'dan İstanbul'a ise 999 dolardan seyahat edebilecek. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

    THY Santiago seferlerine başladı.(DHA)THY Santiago seferlerine başladı.(DHA)

    YENİ ROTA, TÜRKİYE İLE ŞİLİ ARASINDAKİ BAĞI GÜÇLENDİRİYOR
    Zengin tarihi, kültürel merkezleri ve eşsiz Andes Dağları manzarasıyla Santiago, dünyanın dört bir yanından seyahatseverler için cazip bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Yeni rota, yalnızca THY'nin uçuş ağını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile Şili arasındaki bağı da güçlendiriyor.

    THY, misafirlerinin seyahatlerini daha konforlu hale getirmek adına geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Bu hizmetler arasında, 20 saat veya daha uzun aktarmalı bağlantılı uçuşlar için ücretsiz otel konaklaması sağlayan "Stopover Istanbul" ve 6-24 saat arasındaki aktarmalar için İstanbul'un tarihi güzelliklerini tanıtan ücretsiz rehberli "TourIstanbul" programı yer alıyor.

    THY'nin yeni rotası, Güney Amerika'ya erişimi kolaylaştırırken, Şili'nin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmek isteyen misafirlere unutulmaz bir deneyim imkanı sunuyor.

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