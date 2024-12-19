Guinnes Dünya Rekoru ile tescillendi: Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY! Santiago seferi ile uçuş ağındaki ülke sayısını 131’e yükseltti

Guinness Dünya Rekorları MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise bugün, dünyayı birbirine bağlamaya olan kararlılığıyla havacılıkta vizyon ve mükemmelliği örnekleyen THY için seçkin bir dönüm noktasına imza attıklarını belirterek, "Bu olağanüstü başarı, diğer tüm havayollarından daha fazla uluslararası destinasyona ulaşarak küresel havacılık ortamındaki hayati rolünü teyit ediyor. THY'yi bu olağanüstü başarısından dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

THY, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

THY, YALNIZCA SON 12 AYIN AKTİF ROTALARINI YANSITAN 120 ÜLKEYE UÇUŞLA REKOR KIRDI

Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre, THY, yalnızca son 12 ayın aktif rotalarını yansıtan 120 ülkeye uçuşla rekor kırdı. Bununla birlikte, geçici olarak askıya alınan rotalar ve bugün Şili'ye yapılan ilk uçuş dahil olmak üzere, Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı artık 131 ülkeyi kapsıyor.

Bu rekor, THY'nin küresel havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirirken, yeni rotalarla uçuş ağını genişletmeyi sürdüren bayrak taşıyıcı, dünyayı Türkiye üzerinden buluşturmaya devam ediyor.