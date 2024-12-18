PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: "Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi"

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te, YPG/PKK terör örgütü tarafından uygulanan baskılar ve zorbalıklar, bölgeyi kontrol altına alan Suriye Milli Ordusu'nun ardından daha net bir şekilde gün yüzüne çıktı. Arap nüfusuna yönelik insanlık dışı uygulamalar, örgütün sivillere yaşattığı dehşeti gözler önüne serdi.
PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)
YAŞADIKLARI KARANLIK GÜNLERİ ANLATTILAR
Zorla silah altına alınan ve kötü yaşam koşullarına mahkum edilen Araplar, kurtarıldıktan sonra yaşadıkları korkunç anları A Haber ekranlarında duyurdu. Teslim olan Araplar, YPG/PKK'nın kendilerini tehdit ve baskılarla silahlı çatışmalara soktuğunu anlattı. A Haber ekibi, bölgede yapılan görüşmelerle, terör örgütünün sivillere yönelik zulmünü kamuoyuna duyurdu.
PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: SMO'nun arama tarama faaliyetleri devam ediyor çünkü PKK/YPG'li teröristlerin Minbiç'in altında yeni bir Münbiç inşa ettiği belirlendi. O teröristlerin tünellerin altında kaçmaya çalıştıkları SMO tarafından ortaya çıktı. Örgüt tarafından alıkonulan Araplar teslim oldu.