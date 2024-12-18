PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: "Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi"

PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü) "Kontrol noktasından alıp zorla askere götürüldüm. Eğitim gördüm ve tünellere bırakıldım. 10 güne yakın tünelde kaldım. Erzakımız sınırlıydı bazı gecelerde 2 kişi çıkıp erzak alıp geri dönüyorlardı. 2 kere ellerinden kaçtım 3'te beni kontrol noktasında yakaladılar."

PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü) "5 ay önce bende kontrol noktasından alındım. Eğitim verdiler zorla ve tünellere bırakıldım."

PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü) "Tünellerde yeşillik verdik, yağmur yağınca su dolardı tüneller o sulardan içerdik. Komutanımızın ismi Mazlum'du. O başımızdaydı."

PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü) "Rakka bölgesindeydim. İlk kontrol noktasında alıp zorla 15 gün eğitim verdiler. Daha sonra zorla kaçtım. Yeniden yakalandım 4 ay yanlarında kaldım Münbiç'e operasyon öncesi tünellere bırakıldım. Birliğimizin başında Yusuf kod adlı bir kişiydi."