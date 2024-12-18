SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: "Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi"

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te, YPG/PKK terör örgütünün Arap nüfusa yönelik zorbalığı ve insanlık dışı uygulamaları, Suriye Milli Ordusu'nun bölgeyi kontrol altına almasının ardından net bir şekilde gün yüzüne çıktı. Zorla silah altına alınan ve kötü koşullarda yaşamaya zorlanan Araplar, yaşadıkları dehşeti A Haber ekibiyle paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 22:21 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 22:42
PKK/YPG’nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te, YPG/PKK terör örgütü tarafından uygulanan baskılar ve zorbalıklar, bölgeyi kontrol altına alan Suriye Milli Ordusu'nun ardından daha net bir şekilde gün yüzüne çıktı. Arap nüfusuna yönelik insanlık dışı uygulamalar, örgütün sivillere yaşattığı dehşeti gözler önüne serdi.

    PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)

    YAŞADIKLARI KARANLIK GÜNLERİ ANLATTILAR
    Zorla silah altına alınan ve kötü yaşam koşullarına mahkum edilen Araplar, kurtarıldıktan sonra yaşadıkları korkunç anları A Haber ekranlarında duyurdu. Teslim olan Araplar, YPG/PKK'nın kendilerini tehdit ve baskılarla silahlı çatışmalara soktuğunu anlattı. A Haber ekibi, bölgede yapılan görüşmelerle, terör örgütünün sivillere yönelik zulmünü kamuoyuna duyurdu.

    PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)

    A Haber muhabiri Sinan Yılmaz: SMO'nun arama tarama faaliyetleri devam ediyor çünkü PKK/YPG'li teröristlerin Minbiç'in altında yeni bir Münbiç inşa ettiği belirlendi. O teröristlerin tünellerin altında kaçmaya çalıştıkları SMO tarafından ortaya çıktı. Örgüt tarafından alıkonulan Araplar teslim oldu.

    PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)

    "Kontrol noktasından alıp zorla askere götürüldüm. Eğitim gördüm ve tünellere bırakıldım. 10 güne yakın tünelde kaldım. Erzakımız sınırlıydı bazı gecelerde 2 kişi çıkıp erzak alıp geri dönüyorlardı. 2 kere ellerinden kaçtım 3'te beni kontrol noktasında yakaladılar."

    PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)

    "5 ay önce bende kontrol noktasından alındım. Eğitim verdiler zorla ve tünellere bırakıldım."

    PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)

    "Tünellerde yeşillik verdik, yağmur yağınca su dolardı tüneller o sulardan içerdik. Komutanımızın ismi Mazlum'du. O başımızdaydı."

    PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)

    "Rakka bölgesindeydim. İlk kontrol noktasında alıp zorla 15 gün eğitim verdiler. Daha sonra zorla kaçtım. Yeniden yakalandım 4 ay yanlarında kaldım Münbiç'e operasyon öncesi tünellere bırakıldım. Birliğimizin başında Yusuf kod adlı bir kişiydi."

    PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)

    "Beni iş yerimden zorunlu olarak aldılar hatta benden küçüklerde vardı. Zorla eğitim gördüm SMO'nun karşısına siper edildik. Oradaki çatışmada silahları bırakıp kaçtık ama yeniden yakalandık. Tünellerde odalar vardı o odalara kapatıldı, saat başı gözümün önünde biri infaz edildi. Toplamda 8 kişiyi gözümün önünde öldürdüler. İhtiyaç molası için dışarı çıkarıyorlardı ve kafalarına sıkıyorlardı. Kandil'den gelen YPC'liler kontrol ediyorlardı bizi. Tünelleri PKK'nın kadın yapılanması yönetiyordu."

    PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)

    "18-20 yaşlarındaki gençleri alıp beyinlerini yıkarlardı. Bu SMO'nun operasyonu ile yaşlıları da aldılar. İş yerinden zorla alındım eğitim gördüm tünellere atıldım. Başımızdakiler Kürtçe konuştukları için kim elebaşı anlamazdık."

    PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! (A Haber ekran görüntüsü)

    "18 yaşındayım sanayide kaportacıydım ve iş yerinde yakalandım. 300 bin rüşvet verdim o zaman bıraktılar beni. 7 aydır içlerindeyim ve 12 gün öncede tünellere bırakıldım. Bize güvenmedikleri için kandiller başımıza nöbetçi bırakırlardı."

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız
    PKK/YPG’nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
    İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi
    Başkan Erdoğan’dan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar
    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
    Beşar Esad hem ülkeyi hem ekonomiyi enkaza çevirdi: Bankalar boşaldı Suriyeliler mağdur oldu
    PYD Trump’a yalvardı YPG ABD şemsiyesi istedi! Elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den Kobani sinsiliği: Silahtan arındırılmış bölge oyunu
    2025 asgari ücret ne kadar olacak? Gözler yarınki toplantıda verilecek rakamda | Asgari ücret zam senaryoları
    13 yıl sonra ilk sefer Halep’e! Şam Havalimanı yeniden açıldı
    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü: Masada Suriye var