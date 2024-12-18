Devlet 25 yıl önce SGK borçlarını ödemeyen belediyelere balyoz indiriyordu

Başkan Erdoğan'ın haklı tepkisine karşı konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, borçlarla ilgili üslubunu bozan açıklamalarda bulunarak, "Vız gelir tırıs gider." ahlaka sığmayan ifadeler kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nda SGK borçları nı ödemeyen belediyelere sert tepki göstererek belediyelerin konser harcamalarına büyük paralar ayırdığını söylemişti. Erdoğan, "SGK'ya borçlarını ödemiyorlar, ama kule dikmeye ve yandaşlarına zenginlik sağlamaya gelince paraları var" eleştirisinde bulunmuştu.

Bu tartışmalar, geçmişte devletin SGK borçları na karşı uyguladığı sert politikaların tekrar gündeme gelmesine neden oldu. 25 yıl önce, Bülent Ecevit'in başında olduğu ANASOL-M Hükûmeti döneminde sosyal güvenlik prim borçlarını ödemeyen belediyelere karşı alınan önlemler oldukça katıydı. O dönemde, borçlarını ödemeyen belediye başkanlarının maaşlarına kadar hacizler uygulanıyordu. CHP 'de siyaset yapmış dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan 'ın öncülüğünde, borçlarını ödemeyen belediyelere yönelik operasyonlar yapılarak, bu kişilere sert cezalar veriliyordu.

CHP'nin borçları gündemden düşmüyor (Takvim.com.tr)

DEVLET BALYOZ İNDİRİYORDU

Yaşar Okuyan Bakanlığı döneminde, tüm belediyeleri, "SSK borçlarınızı ödeyin" diyerek uyarıyordu. Ancak birkaç hafta içerisinde ödeme yapılmazsa, "Balyoz" adını verdiği operasyon devreye giriyordu. Başkanların maaşları haczediliyor, belediyelerin mülklerine ve gelirlerine el konuluyordu. Bu sert tutum, belediyelerde ciddi bir paniğe yol açıyordu.

Yaşar Okuyan döneminde, 950 belediye başkanının maaşına haciz koyduruldu. Belediye mal varlıklarına da büyük ölçüde el konuldu. Keçiören'de bir hastane, Altındağ'da 3.805 metrekare arsa, Nevşehir'de 2 daire, Bilecik'te 12 daire ve Antalya'da bir işhanı gibi önemli mülkler, belediyelerden alındı. Bu hamleler, SSK'nın mal varlığını ciddi şekilde artırmıştı.

Okuyan'ın bu operasyonları, belediyelere ekonomik disiplin kazandırmayı ve borçlarını ödemelerini sağlamayı amaçlamıştı. Bu dönem, devletin borç tahsilatı konusunda ne kadar sert ve kararlı bir tutum sergilediğini gözler önüne seriyor.