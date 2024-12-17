Suriyeli kadından BM temsilcisine "Sednaya" tepkisi: Şimdi mi geldiniz sizi istemiyoruz

SURİYELİ KADIN TEPKİ GÖSTERDİ: BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİNİZ

BM temsilcilerinin, hapishanede binlerce masum insanın işkence ile öldürüldüğüne dair yaptığı açıklamalar, Suriye halkının acısını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Ancak, BM heyetinin bu ziyaretine karşı halkın tepkisi büyük oldu.

Suriyeli bir kadın Sednaya hapishanesini ziyaret eden BM ekibine tepki gösterdi: Şimdi mi geldiniz

Bir Suriyeli kadın, BM heyetinin arabasının önünü kesti. Temsilcilere ayakkabı fırlatan kadın, "Şimdi mi geldiniz, her şey bittikten sonra mı geldiniz? Sizi istemiyoruz gidin" diyerek tepkisini gösterdi.