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Suriyeli kadından BM temsilcisine "Sednaya" tepkisi: Şimdi mi geldiniz sizi istemiyoruz

Suriye'de kanlı baas rejimi devrildi. Esad Rusya'ya kaçarken arkasında bıraktığı kirli geçmişe ışık tutan noktalardan biri de Sednaya Hapishanesi oldu. Birleşmiş Milletler (BM) heyeti binlerce insanın işkence ile katlediliği Sednaya Hapishanesini ziyaret ederken Suriyelilerin tepkisiyle karşılaştı. BM temsilcilerine ayakkabı fırlatan bir kadın, "Şimdi mi geldiniz, her şey bittikten sonra mı geldiniz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:39
Suriyeli kadından BM temsilcisine Sednaya tepkisi: Şimdi mi geldiniz sizi istemiyoruz

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    Suriye'deki kanlı Baas rejiminin çöküşünün ardından, Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın kirli geçmişine dair pek çok karanlık nokta gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

    SEDNAYA CEHENNEMİ!
    Bu noktalardan biri de, rejimin zulmünün sembolü haline gelen Sednaya Hapishanesi oldu.

    Esad'ın işkence merkezlerinden biri: Sednaya! (Fotoğraf: İHA)Esad'ın işkence merkezlerinden biri: Sednaya! (Fotoğraf: İHA)

    72 farklı işkence türünün uygulandığı, insanlık suçu işlenerek binlerce insanın katlediliği Sednaya'daki karanlık gerçekler bir kez daha dünya gündemine oturdu.

    BM'DEN ZİYARET
    Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret ederek, burada yaşanan işkenceleri ve katliamları belgelendirmeyi amaçladı.

    Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyet Sednaya Hapishanesini ziyaret etti (Fotoğraf: AA)Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyet Sednaya Hapishanesini ziyaret etti (Fotoğraf: AA)

    "BURADA YAŞANANLAR HAKKINDA SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUZ"
    Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyet, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu. Pedersen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepimiz paramparça olduk. Burada yaşananlar hakkında söyleyecek söz bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sednaya Hapishanesi'nde bulunan bazı kişilerle görüştüğünü, onların yaşadıkları dehşetin anlatılamaz olduğunu belirten Pedersen, tüm mağdur ve ailelere saygılarını iletti.

    Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Şam'da (Fotoğraf: AA)Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Şam'da (Fotoğraf: AA)

    Pedersen, ne Suriye'de ne de dünyanın başka bir yerinde böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini kaydederek, Sednaya Hapishanesi'ne ilişkin belgelerin muhafaza edilmesi gerektiğini ve bunun, adaletin sağlanması için kritik olduğunu söyledi.

    SURİYELİ KADIN TEPKİ GÖSTERDİ: BU ZAMANA KADAR NEREDEYDİNİZ
    BM temsilcilerinin, hapishanede binlerce masum insanın işkence ile öldürüldüğüne dair yaptığı açıklamalar, Suriye halkının acısını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Ancak, BM heyetinin bu ziyaretine karşı halkın tepkisi büyük oldu.

    Suriyeli bir kadın Sednaya hapishanesini ziyaret eden BM ekibine tepki gösterdi: Şimdi mi geldinizSuriyeli bir kadın Sednaya hapishanesini ziyaret eden BM ekibine tepki gösterdi: Şimdi mi geldiniz

    Bir Suriyeli kadın, BM heyetinin arabasının önünü kesti. Temsilcilere ayakkabı fırlatan kadın, "Şimdi mi geldiniz, her şey bittikten sonra mı geldiniz? Sizi istemiyoruz gidin" diyerek tepkisini gösterdi.

    Suriyeli kadından BM temsilcisine "Sednaya" tepkisi

    Kadın, Esad rejiminin zulmüne yıllar boyunca BM'nin sessiz kaldığını ve şimdi olup bitenin ardından bir şeyler yapılmaya çalışılmasını eleştirdi.

    Sednaya, sadece bir hapishane değil, rejimin zulmünün bir simgesi haline gelmişti. Binlerce masum insan, işkenceye uğrayarak, ya ölüme ya da yıllarca süren hapis cezalarına mahkum edildi. Sednaya'daki işkenceler, dünyanın dört bir yanından gelen tanık ifadeleriyle belgelendi, ancak bu zulmün karşısında uluslararası toplum etkin bir müdahalede bulunmadı.

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