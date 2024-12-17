Suriyeli kadından BM temsilcisine "Sednaya" tepkisi: Şimdi mi geldiniz sizi istemiyoruz

Suriye'deki kanlı Baas rejiminin çöküşünün ardından, Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın kirli geçmişine dair pek çok karanlık nokta gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
SEDNAYA CEHENNEMİ!
Bu noktalardan biri de, rejimin zulmünün sembolü haline gelen Sednaya Hapishanesi oldu.
Esad'ın işkence merkezlerinden biri: Sednaya! (Fotoğraf: İHA)
72 farklı işkence türünün uygulandığı, insanlık suçu işlenerek binlerce insanın katlediliği Sednaya'daki karanlık gerçekler bir kez daha dünya gündemine oturdu.
BM'DEN ZİYARET
Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret ederek, burada yaşanan işkenceleri ve katliamları belgelendirmeyi amaçladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyet Sednaya Hapishanesini ziyaret etti (Fotoğraf: AA)
"BURADA YAŞANANLAR HAKKINDA SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUZ"
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyet, Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulundu. Pedersen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hepimiz paramparça olduk. Burada yaşananlar hakkında söyleyecek söz bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sednaya Hapishanesi'nde bulunan bazı kişilerle görüştüğünü, onların yaşadıkları dehşetin anlatılamaz olduğunu belirten Pedersen, tüm mağdur ve ailelere saygılarını iletti.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Şam'da (Fotoğraf: AA)
Pedersen, ne Suriye'de ne de dünyanın başka bir yerinde böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini kaydederek, Sednaya Hapishanesi'ne ilişkin belgelerin muhafaza edilmesi gerektiğini ve bunun, adaletin sağlanması için kritik olduğunu söyledi.