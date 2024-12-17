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İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 13 gözaltı! 6 Şubat Çağlayan Adliyesi saldırısının faili Pınar Birkoç ile birlikte çalışmışlar!

İstanbul’da düzenlenen DHKP-C operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alınırken flaş bir detay ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 6 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’ne terör saldırısı düzenleyen Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:10 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:10
İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 13 gözaltı! 6 Şubat Çağlayan Adliyesi saldırısının faili Pınar Birkoç ile birlikte çalışmışlar!

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Taceddin Erol Şahin isimli şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemeler sonucu 23 şüphelinin 'DEV-GENÇ' yapılanmasının yıl dönümü etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaştıkları ve 6 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerden Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edildi.

    Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı düzenleyen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla (Takvim Foto Arşiv)Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı düzenleyen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla (Takvim Foto Arşiv)

    23 şüpheliden 6'sının tutuklu 1'inin ise ölü olduğu belirlenirken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 12, Ankara'da 6, İzmir'de 2 ve Bursa'da 1 olmak üzere toplamda 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul'da DHKP-C operasyonu (DHA)İstanbul'da DHKP-C operasyonu (DHA)

    13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonlar sonucunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve kuru sıkı tabanca ele geçirilirken firari oldukları tespit edilen Eda Kaya, Sevcan Akdoğan ve Busenur Öztürk isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    İstanbul'da DHKP-C operasyonu (DHA)İstanbul'da DHKP-C operasyonu (DHA)

    6 ŞUBAT ÇAĞLAYAN ADLİYESİ SALDIRISI
    6 Şubat 2024'te Çağlayan Adliyesi'ne DHKP-C tarafından bir silahlı saldırı düzenlendi.

    DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!

    Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü polis 5 kişi de yaralandı. Terör saldırısını düzenleyen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla etkisiz hale getirildi.

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