İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 13 gözaltı! 6 Şubat Çağlayan Adliyesi saldırısının faili Pınar Birkoç ile birlikte çalışmışlar!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Taceddin Erol Şahin isimli şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemeler sonucu 23 şüphelinin 'DEV-GENÇ' yapılanmasının yıl dönümü etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaştıkları ve 6 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'na gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerden Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edildi.

Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı düzenleyen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla (Takvim Foto Arşiv) 23 şüpheliden 6'sının tutuklu 1'inin ise ölü olduğu belirlenirken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 12, Ankara'da 6, İzmir'de 2 ve Bursa'da 1 olmak üzere toplamda 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.