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DHKP-C'den Çağlayan Adliyesi'ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar

DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin metrobüs kullanarak olay yerine geldikleri tespit edildi. Terörist Emrah Yayla ile ilgili yeni detaylara ulaşılırken; Pınar Birkoç'un eyleme gelmeden önce telefonuna canlı yayın programı yüklediği tespit edildi. Teröristlerin asıl hedefini anlatan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Muhtemelen mahkeme heyeti bir başkan iki üye veya üç üye de olabilir bir cumhuriyet savcısı yaklaşık 5 kişiyi etkisiz hale getirip orada derdest ettikten sonra canlı yayını açacaklardı" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 11:49 Güncelleme 07 Şubat 2024, 15:11
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar

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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı

▶️ Adliye saldırısında 90 gözaltı! ⚖️

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Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.




TERÖRİSTLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR
İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 teröristten biri olan Emrah Yayla hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırının ardından etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında 23 Kasım 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yayla, 21 Haziran 2023'teki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında ikametine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirleri uygulanan Yayla'nın dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yayla hakkında 2022'de örgütsel faaliyetlerinden dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldü.

Soruşturma sonucunda Yayla'ya yöneltilen suçlamanın, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava dosyasındaki dönemleri kapsadığı değerlendirildi.

Yayla'nın 2021'de bir panelde yaptığı konuşmanın "sempatizanlık" göstergesi olması, bunun başlı başına örgüt üyeliği suçu kapsamına girmemesi, dosyanın açılan davayı tekrar eden nitelikte olması gerekçeleriyle soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



İTİRAFÇI KERİM KAYA, YAYLA'YI TEŞHİS ETTİ
Takipsizlik kararında, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategorisinde yer alan Kerim Kaya'nın yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tanık koruma programına alındığı belirtildi.

Kaya'nın 245 kişiyi teşhis ettiği ve bunlardan biri olan Emrah Yayla hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen kararda, Yayla'nın ifadesinde hakkındaki beyanları kabul etmediği, yaklaşık 14 yıl cezaevine kaldığını, çıktıktan sonra hasta tutsaklara yönelik özgürlük paneline konuşmacı olarak katıldığını söylediği anlatıldı.

"TEKRAR ÖRGÜT İÇİN ÇALIŞACAĞINI BİLİYORUM"
Kararda, M.M.D'nin de Emrah Yayla hakkındaki beyanlarına yer verildi.

M.M.D, Yayla ile ilgili beyanında, "Yayla, geçmişte DEV-Genç içerisinde faaliyet yürüttüğünü, çıkınca DEV-Genç için faaliyet yürüteceğini, kendisinin örgütten kopmayacağını, bizim de örgütten kopmamamız gerektiğini söylerdi. Bu kişinin serbest bırakıldıktan sonra da tekrar örgüt için çalışacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kararda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Yayla hakkında 2007'de düzenlenen iddianamede terör örgütü DHKP/C ile iltisaklı olduğu bilinen ve legal alanda faaliyet yürüten "Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC)" adlı oluşum içerisinde aktif faaliyet gösterdiği tespit edilen Emrah Yayla ile bir kişinin 6 Nisan 2007'de yakalandığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki ayrıntılara yer verilen kararda, Yayla'nın sırt çantası ve arabasında bomba yapımında kullanılan düzenekler ve patlayıcı maddeler ele geçirildiği ve Yayla'nın Adana'da iletişimde olduğu 1 kişinin ikametinde de patlayıcı maddeler bulunduğu belirtildi.



TERÖRİSTLERİN ASIL HEDEFİ NEYDİ? ÇARPICI DETAYLAR
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında adliye saldırısının şifrelerini anlattı.

Terör örgütünün saldırıdaki asıl hedefini açıklayan Abdurrahman Şimşek, DHKP-C'li teröristlerden Pınar Birkoç'un eyleme gelmeden önce telefonuna canlı yayın düzeneği yüklediğini söyledi.

🚨 Adliye saldırısının şifreleri... Teröristler saldırıyı nasıl planladı? Hedefleri neydi?

İşte Şimşek'in açıklamalarından satır başları;

Hiçbir yerde yayınlanmayan bir fotoğrafa ulaştık. Buraya gelen teröristler öncelikle metrobüsten geliyor. Kapının önünde polis GBT uygulaması yaparken Pınar Birkoç bana da yapabilirler diye cebinden biber gazını çıkarıp polisin yüzüne sıkıyor.

Sıktıktan sonra polis o anda etkilenirken silahını çekiyor, silah tutukluk yapıyor o sırada vurmaya çalışıyor. Eğer tutukluk yapmasa oradaki polis memurumuzu şehit edecek.

Polis kendine geldikten sonra silahına davranınca kaçmaya çalışıyor.

Daha sonra etkisiz hale getiriliyorlar. Emrah Yayla ilk vuruluyor. Pınar Birkoç elindeki çantayı atıp geliyor. Polis memuru nişan alıyorlar tek atışta onu da etkisiz hale getiriyor.

Pınar'ın üzerinde çıkan düzeneklerle ilgili ilk kez söyleyeceğiz burada özel haber. Pınar Birkoç buraya eyleme gelmeden önce hazırlık yapmışlar. Kendi üzerine telefonuna canlı yayın düzenliği yerleştirmişler.



DÜNYAYA YAYIN YAPACAKLARDI!
Eyleme gelmeden önce araştırma yapmışlar bir program yüklemişler. O programda muhtemelen bu kelepçeler onun üzerinde falçata bıçağını görüyorsunuz dolu şarjörleri görüyorsunuz.

Muhtemelen mahkeme heyeti bir başkan iki üye veya üç üye de olabilir bir cumhuriyet savcısı yaklaşık 5 kişiyi etkisiz hale getirip orada derdest ettikten sonra canlı yayını açacaklardı. Dünyaya sosyal medyadan veya başka bir yerden yayın yapacaklardı.

Pınar'ın üzerinde de devrimci tutsaklar serbest bırakılsın diye de bir yelek giymiş. O yeleğin de reklamını yapacaklardı.

Mehmet Selim Kiraz, 2015'te teröristler tarafından şehit edilmişti.

Öldürülen bu şahısın ismi de Emrah Yayla. İstihbaratçılık bir yakın akrabalık ilişkisi tespit edemedi.



ÇORABINDAN MERMİLER ÇIKMIŞ!
Pınar'ın çorabından 48 tane mermi çıkmış. Yarın muhtemelen manşet olacak. A Haber'de aslında Sabah Gazetesi'nin özel haberini burada veriyoruz. İzleyicilerimiz sıcak gelişmeleri anbean A Haber'den takip etmesi açısından.

Teröristler polis noktasına böyle saldırdıTeröristler polis noktasına böyle saldırdı

İKİ TERÖRİST ETKİSİZ'LEŞ'TİRİLDİ
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken adliye içindekiler yere yattı. Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!

TERÖR SALDIRISI KAMERADA
Yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın 2 kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

Öte yandan teröristlerin metrobüs kullanarak olay yerine geldikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Polis noktasına saldıran teröristler etkisiz hale getirildiPolis noktasına saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

DURUŞMALAR DEVAM EDİYOR
İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olayın ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek saldırının gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu. Ekiplerin, adliye çevresi ile metrobüs girişinde aldıkları güvenlik tedbirleri ise sürüyor. Adliyedeki duruşmalar yapılmaya devam ediyor.

VALİ GÜL, ÖLEN VATANDAŞIN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Vali Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Şişli'deki bir hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Gül ayrıca, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın oğlu ve yakınlarıyla görüşerek, taziyelerini iletti.

Yaralıların durumu hakkında da doktorlardan bilgi alan Gül, gazetecilere, "Bugün, Çağlayan Adliyemize terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Bildiğiniz gibi kahraman polislerimizin anında müdahale etmesiyle birlikte 2 terörist ölü ele geçirildi." dedi.

Olayda 3 polisin yaralandığını anımsatan Gül, "Polislerimizi hastanede ziyaret ettik. Hamdolsun durumları iyi. Vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

▶️ Adliyedeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Olayın ilk anından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların süreci takip ettiğini aktaran Gül, emniyet personelini tebrik edip teşekkürlerini iletti.

Vali Gül, vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

▶️ Çağlayan Adliyesi'ne saldırı anı kamerada! Teröristler böyle vuruldu! 🚨

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
Saldırganlardan Emrah Yayla'nın, geçmişteki polisiye soruşturma sırasında bazı DHKP/C üyeleri ile beraber 11 kilo patlayıcı madde ve 3 boru tipi bomba düzeneği ile yakalandığı ortaya çıktı.

▶️ Çağlayan Adliyesi'ne saldırı anı kamerada! Teröristler böyle vuruldu! 🚨

2008 yılında bir yapı çatısı altında illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Yayla'nın, geçmişte bombalı eylem yapmaya hazırlandığı da öğrenildi.

Terörle mücadele birimleri tarafından takibe alınan hücre içinde de faaliyet gösterdiği belirtildi.

HÜCRE EVİNE BASKIN YAPILDI
Erzurum'da güvenlik ve istihbarat birimlerince takip altında tutulan Yayla'nın içinde olduğu minibüsün, Çifte Minareli Camii önünde durdurulduğu, minibüsün içindeki Yayla ile minibüsü kullanan 29 yaşındaki Uğur Kılıç'ın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Söz konusu örgüt üyelerinin sorgulamasının ardından terörle mücadele ekipleri, bomba yapımında kullanılan malzemeleri sakladığı öne sürülen 30 yaşındaki Soner Yılmaztürk'ün Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine de operasyon düzenlemişti.

Hücre evi olarak açığa çıkan adreste ve minibüste yapılan aramada, patlamaya hazır 11 kilo patlayıcı madde, 3 boru tipi bomba düzeneği, 2 kağıda sarılmış 500 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin bulunduğu belirlenmişti.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç'un ise DHKP/C'ye yönelik bir operasyonda 2 Kasım 2023'te gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Daha önce birçok defa polisiye soruşturmadan geçen ve "terör örgütü üyeliğinden" cezaevine gönderilen Birkoç'un, çok sayıda örgütsel kaydı tespit edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı hakkında, "Öncelikle sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun, diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı başarıyla bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyor, bu arada yaralılarımızdan da bir tanesinin hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi tek tek alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.



AK PARTİ'DEN KINAMA GELDİ
İstanbul'daki siyasi partilerin temsilcileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla terör saldırısını lanetledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saldırıda yaralanan kahraman polislere ve vatandaşlara Allah'tan şifa diledi.

Teröre hiçbir zaman geçit vermeyeceklerini vurgulayan Kabaktepe, "Vatanımızın üzerinde kötü emelleri olan terör örgütlerine en ağır şekilde darbe vurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, terör saldırısını lanetleyerek, "Huzurumuza, asayişimize, kardeşçe yaşama irademize kasteden kim varsa emellerine ulaşamayacak." ifadesini kullandı.

MSB'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Çağlayan Adliyesi'nin polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı yayımlandı.




Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çağlayan Adliyesi'nin polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terörist saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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