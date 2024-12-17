FETÖ'nün "DEEP FAKE" kumpasına CHP ortak oldu! Kılıçdaroğlu'ndan 10 yıl sonra gelen itiraf: 17/25 Aralık'ta Erdoğan'a sahte kayıt yaptılar

Türkiye 11 yıl önce, hain ve sinsi bir kumpasa şahitlik etti. FETÖ 17/25 Aralık 2013'teki yargısal darbe girişimiyle Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. FETÖ'nün bu operasyonu, devlete ve hükümete karşı en organize saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

7 Şubat 2012 MİT kumpasıyla başlayan ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle devam eden ihanet süreci devletin vatanperver kadrolarının aklı ve üstün mücadelesi sayesinde başarısızlıkla neticelendi.