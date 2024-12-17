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FETÖ'nün "DEEP FAKE" kumpasına CHP ortak oldu! Kılıçdaroğlu'ndan 10 yıl sonra gelen itiraf: 17/25 Aralık'ta Erdoğan'a sahte kayıt yaptılar

Bugün 17 Aralık... FETÖ'nün milli iradeye kurduğu sinsi kumpasın 11. yıl dönümü... CHP'nin 7 Şubat ve 17/25 Aralık ihanetinin arefesinde FETÖ ile dirsek temasında olduğu bilinirken dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıl sonra yaptığı itiraf ile yeniden gündemde. 2013'te sahte kayıtları Meclis kürsüsüne taşıyıp FETÖ kumpasına ön ayak olan Kılıçdaroğlu 2023'te "17/25 Aralık sürecinde Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar" sözleriyle gerçeği açıkladı. Bu durum CHP'nin kirli siyasetini bir kez daha açık etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:58 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:25
FETÖ’nün DEEP FAKE kumpasına CHP ortak oldu! Kılıçdaroğlu’ndan 10 yıl sonra gelen itiraf: 17/25 Aralık’ta Erdoğan’a sahte kayıt yaptılar

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye 11 yıl önce, hain ve sinsi bir kumpasa şahitlik etti. FETÖ 17/25 Aralık 2013'teki yargısal darbe girişimiyle Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. FETÖ'nün bu operasyonu, devlete ve hükümete karşı en organize saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

    7 Şubat 2012 MİT kumpasıyla başlayan ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle devam eden ihanet süreci devletin vatanperver kadrolarının aklı ve üstün mücadelesi sayesinde başarısızlıkla neticelendi.

    CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)

    MİT KUMPASINDAN ÖNCE FETÖ ZİYARET ETTİ

    Bu süreçte CHP paralel komplo ve haşhaşi kumpaslara ön ayak oldu. 7 Şubat 2012 MİT kumpasından 12 gün önce FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bahse konu ziyaret sonrası FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. MİT personelleri hakkında yakalama kararı çıkarttı.

    17/25'TEN ÖNCE CHP İADE-İ ZİYARETE GİTTİ

    CHP'nin FETÖ'ye yaptığı iade-i ziyaretten 14 gün sonra ise 17/25 Aralık komplosu sahnelendi. İhanetin siyasal ayağı İstanbul ve Ankara'da yapılan gizli toplantılarla tescillendi. Takvim.com.tr, CHP'nin 17-25 Aralık sonrası CIA ve MOSSAD'la masaya oturduğunu belgelerle ortaya koydu.

    CHP'nin sabık genel başkanı Kılıçdaroğlu 2013'te FETÖ'nün sahte ses kayıtlarını savunuyordu (Takvim.com.tr)CHP'nin sabık genel başkanı Kılıçdaroğlu 2013'te FETÖ'nün sahte ses kayıtlarını savunuyordu (Takvim.com.tr)


    KILIÇDAROĞLU 10 YIL SONRA İTİRAF ETTİ: ERDOĞAN'A DEEP FAKE İLE SAHTE SES KAYITLARI YAPTILAR

    CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 17/25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğunu aradan geçen 10 yılın ardından kabul edip "17/25 Aralık sürecinde Erdoğan'a deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar" itirafında bulundu.

    2 OCAK 2013: "BENİM KAYDIM ÇIKARSA GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILIRIM"

    Aynı Kılıçdaroğlu 2013 tarihli bir açıklamasında "O görüşmeyi dinledikten sonra artık ben o kişiye 'başbakan' lafını etmeyeceğim. İnkar edemez. Benim öyle bir ses kaydım çıkarsa CHP Genel Başkanlığından ayrılırım" diyerek ahkam kesmişti.

    Kılıçdaroğlu'ndan "17/25 Aralık FETÖ kumpasıdır" itirafı



    SAHTE KAYITLARI MECLİS KÜRSÜSÜNE BİLE TAŞIDI

    Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl sonra iftira olduğunu itiraf ettiği o kayıtları Meclis kürsüsü dahil her fırsatta gerçekmiş gibi Türk halkına pazarlamaya çalışması CHP'nin kirli ve riyakar siyasetini de tescilledi.




    Takvim.com.tr 5 Mayıs 2023 tarihli "KUMPAS KEMAL" manşetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 10 yıl sonra gelen 17/25 Aralık itirafını okurlarına aktarmıştı.

    Kemal Kılıçdaroğlunun FETÖnün 17/25 Aralık kumpasını siyasi malzeme yapıp sonra kumpas olduğu itirafının hukuki bir karşılığı yok mu?Kemal Kılıçdaroğlunun FETÖnün 17/25 Aralık kumpasını siyasi malzeme yapıp sonra kumpas olduğu itirafının hukuki bir karşılığı yok mu?
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasını siyasi malzeme yapıp sonra kumpas olduğu itirafının hukuki bir karşılığı yok mu?

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