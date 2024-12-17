İran yediği ’Şam’arın acısını unutmuyor! Tahran imamı Hatemi Türkiye’ye nefret kusup tehditler savurdu: Bir gün Erdoğan için geleceğiz

Esad'ın devrilmesiyle Suriye'deki mezhepçi ve maksimalist emelleri akamete uğrayan İran'ı derin bir kuyruk acısı sardı.



İş öyle bir noktaya geldi ki Tahran'a bağlı resmi kurumlar, Hamaney ve satılık kalemleri açıktan Başkan Erdoğan'a nefret kusar oldu.



HAMANEY'DEN REZİL İFTİRA

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Türkiye'ye "İsrail" iftirası attı.





"Suriye'ye komşu bir hükümet Suriye'de yaşananlarda bariz bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor" diyen Hamaney, "Ama asıl plan kuran ve ana kumanda merkezi Amerika ve siyonist rejim. Delillerimiz var, buna hiçbir şüphe yok" şeklinde konuştu.



Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti "Maalesef Türkiye, ABD ve İsrail'in kurduğu tuzağa düşerek Suriye'de siyonist rejimin elindeki bir araç haline geldi" ifadeleriyle skandala imza attı.