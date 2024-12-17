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İran yediği 'Şam'arın acısını unutmuyor! Tahran imamı Hatemi Türkiye'ye nefret kusup tehditler savurdu: Bir gün Erdoğan için geleceğiz

İran'ın "Suriye" kuyruk acısı geçmek bilmiyor. Dini lider Ali Hamaney'in ardından Tahran Cuma namazı imamı Ahmed Hatemi boyunu aşan skandal tehditler savurdu. Hatemi, "Erdoğan Müslümanlara yönelik bu ihanetin bedelini ödeyecek; bir gün onlar (Müslümanlar) onun için gelecekler" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:23 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:34
İran yediği ’Şam’arın acısını unutmuyor! Tahran imamı Hatemi Türkiye’ye nefret kusup tehditler savurdu: Bir gün Erdoğan için geleceğiz

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    Esad'ın devrilmesiyle Suriye'deki mezhepçi ve maksimalist emelleri akamete uğrayan İran'ı derin bir kuyruk acısı sardı.

    İş öyle bir noktaya geldi ki Tahran'a bağlı resmi kurumlar, Hamaney ve satılık kalemleri açıktan Başkan Erdoğan'a nefret kusar oldu.

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    İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Türkiye'ye "İsrail" iftirası attı.

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    "Suriye'ye komşu bir hükümet Suriye'de yaşananlarda bariz bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor" diyen Hamaney, "Ama asıl plan kuran ve ana kumanda merkezi Amerika ve siyonist rejim. Delillerimiz var, buna hiçbir şüphe yok" şeklinde konuştu.

    Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti "Maalesef Türkiye, ABD ve İsrail'in kurduğu tuzağa düşerek Suriye'de siyonist rejimin elindeki bir araç haline geldi" ifadeleriyle skandala imza attı.




    BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN KÜSTAH TEHDİT: ONUN İÇİN GELECEĞİZ

    Son olarak Tahran Cuma namazı imamı Ahmed Hatemi boyunu aşan küstah tehditler savurdu.

    Hatemi "Erdoğan Müslümanlara yönelik bu ihanetin bedelini ödeyecek; bir gün onlar (Müslümanlar) onun için gelecekler" dedi.

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    İRAN KARİKATÜR BAKANLIĞI YİNE İŞ BAŞINDA!

    İran Silahlı Kuvvetleri'nin 466 bin küsür takipçili resmi X hesabından peşi sıra skandal paylaşımlara imza atıldı.

    Takvim.com.tr paylaşımları tek tek inceledi.

    İran Savunma Bakanlığı'nın karikatürden öteye geçmeyen, tabanın gazını alma odaklı içi boş tehditleri dikkat çekti. Böylelikle İran'ın "Kağıttan Kaplan" imajı bir kez daha perçinlendi.

    İran Silahlı Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan skandal paylaşımlar (Takvim.com.tr)İran Silahlı Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan skandal paylaşımlar (Takvim.com.tr)


    SKANDAL TASVİR SKANDAL TEHDİT

    İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı resmi hesaptan 11 Aralık'ta yapılan paylaşımlarda başında ay yıldızlı fes olan tavus kuşu tasvirine yer verildi. "Herkese Duyuruyoruz! Kudüs Kolordusu Tümenleri Şam'a hala kısa bir mesafede" tehditleri yapıldı.

    12 Aralık'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren İranlı resmi hesap "IŞİD'in babası Hakan Fidan Şam'a gidiyor" ifadelerini kullandı.

    "Esad sonrası Suriye" başlıklı bir başka karikatürde ise yine Başkan Erdoğan hedefteydi. (14 Aralık)

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