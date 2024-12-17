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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki dünyaya çağrı: Baskı kurulmalı!

Filistin topraklarını işgal ederek soykırım suçu işleyen İsrail katliamlarına devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması çağrısı yapılan açıklamada, "Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:02 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:06
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki dünyaya çağrı: Baskı kurulmalı!

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    Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarına" ilişkin açıklama yaptı.

    Yazılı açıklamada, bölgedeki yakın dönemde yaşanan gelişmelerin, "İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu" doğurmaması gerektiği vurgulandı.

    Açıklamada, son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığı ve okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinlinin katledildiği hatırlatıldı.

    İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor (Fotoğraf: AA)İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor (Fotoğraf: AA)

    BASKI KURULMALI
    "Keza, İsrail'in Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır." denilen açıklamada, Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın bölgenin tamamında hakim olmasını istediği kaydedildi.

    Açıklamada, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması çağrısı yapılarak, "Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

    Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması (X)Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması (X)

    İSRAİL YİNE GAZZE'YE SALDIRDI
    İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor. Bölgede çoğunluğu kadın ve çocuk 50 binden fazla Filistinli katledildi.

    İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği sonra saldırılarda en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.

    İsrail'in Gazze'de Filistin meydanı yakınında et-Tabatibi ailesine ait eve düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitirenler ve yaralananlar oldu (Fotoğraf: AA)İsrail'in Gazze'de Filistin meydanı yakınında et-Tabatibi ailesine ait eve düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitirenler ve yaralananlar oldu (Fotoğraf: AA)

    Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Daur" ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda 15, aynı bölgede Salah Şehade Camisi yakınlarındaki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    İsrail'in Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bilal bin Rabah Camisi çevresindeki sivilleri hedef aldığı saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

    Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında toplanan sivillerin ve bir aracın hedef alındığı saldırıda, 1 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

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