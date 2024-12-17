Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e tepki dünyaya çağrı: Baskı kurulmalı!

İsrail'in Gazze'de Filistin meydanı yakınında et-Tabatibi ailesine ait eve düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitirenler ve yaralananlar oldu (Fotoğraf: AA)



Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Daur" ailesine ait evi hedef aldığı saldırıda 15, aynı bölgede Salah Şehade Camisi yakınlarındaki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bilal bin Rabah Camisi çevresindeki sivilleri hedef aldığı saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında toplanan sivillerin ve bir aracın hedef alındığı saldırıda, 1 kişi öldü ve yaralananlar oldu.