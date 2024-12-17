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HGS sistemine sızarak kullanıcılara küfürlü mesaj gönderip şantaj yapan 2 şahıs tutuklandı! Şok sözler: Şaka amaçlı

PTT’nin HGS sistemine sızarak kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderip şantaj yapanlar yakalandı. Mersin ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şahısların sosyal medya hesaplarından yaptıkları görüşmede sızma işleminin şaka olduğunu söylediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:01 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:01
HGS sistemine sızarak kullanıcılara küfürlü mesaj gönderip şantaj yapan 2 şahıs tutuklandı! Şok sözler: Şaka amaçlı

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    PTT'nin HGS mobil uygulamasına gerçekleştirdikleri siber saldırı sonrası kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderen, ardından şantaj yoluyla para talep eden şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

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    Siber saldırıların ardından harekete geçen emniyet güçleri şüpheli şahısların ilk olarak kimlik ve ikamet adreslerini belirledi. Siber saldırganlardan birinin Denizli'de, diğerinin ise Mersin'de yaşadığı tespit edildi.

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    Operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin desteğiyle gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda Jandarma ekipleri Klew mahlaslı Burak K.'yi Denizli'de, Hades lakaplı Veli B.'yi ise Mersin'de kıskıvrak yakaladı.

    Operasyonda ele geçirilenler (İHA)Operasyonda ele geçirilenler (İHA)



    ŞAKA YAPMIŞLAR
    Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Operasyonda ele geçirilenler (İHA)Operasyonda ele geçirilenler (İHA)

    Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede şaka amacıyla siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

    Operasyonda ele geçirilenler (İHA)Operasyonda ele geçirilenler (İHA)

    İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI
    Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin 'Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" ifadelerine yer verdi.

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