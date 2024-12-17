HGS sistemine sızarak kullanıcılara küfürlü mesaj gönderip şantaj yapan 2 şahıs tutuklandı! Şok sözler: Şaka amaçlı

Operasyonda ele geçirilenler (İHA)



İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin 'Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" ifadelerine yer verdi.