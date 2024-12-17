Ekrem İmamoğlu inkar ettiği SGK borçlarını ödemek için iç borçlanmaya gidiyor

CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şişli belediyelerine, SGK prim borçları nedeniyle haciz işlemi başlatılırken belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke konulduğu iddia edilmişti.

Tüm bunlar yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ödenmemiş SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borçlarını kapatmak ve belediye hizmetlerini kesintiye uğratmadan sürdürebilmek amacıyla 3.500.000.000 TL (üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarında iç borçlanma talebinde bulundu. Meclis'e gelen raporun ardından CHP'nin turist başkanı İmamoğlu'un geçtiğimiz ağustos ayında "İBB'nin SGK'ya tek kuruş borcu yok," sözleri yeniden gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan rapor ile CHP'li İBB'nin SGK borçlarının olduğu ve ödenmesi için kredi çekilmesinin talep edilmesi Ekrem İmamoğlu'nun borcumuz yok sözlerinini boşa çıkardı.

Nitekim Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ağustos ayında yaptığı konuşmasında kendi kendi ile çelişerek önce İBB'nin borcu yoktur diyip daha sonrada "Belediyeye bağlı 7 iştirak şirketimizin 2.3 milyar liralık borcu vardır" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'li İBB iç borçlanmaya gitti

BORCU BORÇLA KAPATIYOR

Ekrem İmamoğlu, belediyelere bağlı iştirakları sanki belediyelerden bağımsızmış gibi göstererek İBB'nin borcu yok algısı yürütürken Meclis'e borçlanma talebiyle gelmesi başka bir çelişki olarak dikkat çekti. Özellikle Meclis'e SGK ve ve vergi borçlarını ödemek için kredi çekilmesini istemesi "İmamoğlu borcu borçla kapatmaya çalışıyor" tepkilerine yol açtı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

"İBB'NİN BORCU KAPANDI SONUCUNA VARMAK HATALI OLUR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz temmuz ayında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) SGK'ye olan prim borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada İBB'nin SGK prim borcunun son 5 yılda 46 kat artarak 3,3 milyar liraya ulaştığını ifade etmişti.

İBB'nin bağlı şirketlerinden birinin 800 milyon liralık prim borcunu yapılandırmak için başvuruda bulunduğunu belirten Işıkhan, bu adımın tüm borçların kapandığı anlamına gelmediğini söylemişti. Bakan Işıkhan ayrıca,"Tek bir şirketin borcu yapılandırıldı diye İBB'nin borcu kapandı sonucuna varmak hatalı olur." ifadelerini kullanmıştı.