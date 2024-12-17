CHP’li 6 belediyenin hesaplarına bloke konuldu!

CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı. Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

SGK'ya en fazla prim borcu olan ve hesaplarına bloke koyulan CHP'li belediyeler içerisinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor. SGK'ya en borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı haciz işlemi de başlatıldı. Bu kapsamda belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke koyuldu.