SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li 6 belediyenin hesaplarına bloke konuldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 CHP’li belediyeyi saptadı. Haciz işlemi uyguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
CHP’li 6 belediyenin hesaplarına bloke konuldu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı. Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

    SGK'ya en fazla prim borcu olan ve hesaplarına bloke koyulan CHP'li belediyeler içerisinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor. SGK'ya en borçlu 6 belediyeye gecikmiş borçlardan dolayı haciz işlemi de başlatıldı. Bu kapsamda belediyelerin ve şirketlerinin mevduat hesaplarına bloke koyuldu.

    Bakanlık CHPli 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konulduBakanlık CHPli 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu
    Bakanlık CHP'li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı
    Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Çok akıllı ve güçlü lider | Türkiye’ye anahtar vurgusu
    Halkbank
    Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak’ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? Artış ne kadar bekleniyor?
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete SGK borçları eleştirisi: kırk dereden kırk kova su getiriyorlar
    7 gollü derbide zafer Aslan’ın! Galatasray Trabzonspor’u 4-3 yendi
    Türk Telekom
    Suriye Merkez Bankası kasalarında yaklaşık 26 ton altın rezervi tutulduğu ortaya çıktı
    Keçi koruyucusu mu kaçak avcı mı? Yaban keçisi avlarken yakalanan İYİ Partili Ünal Karaman’ın 7 ay önce soru önergesi verdiği ortaya çıktı
    PKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılan’dan Suriye’de yokuz açıklaması geldi
    Kartal’a demir yumruk! Beşiktaş Adana Demirspor’a 2-1 yenildi
    Son dakika | Almanya Başbakanı Scholz güven oyu alamadı! Erken seçim süreci başladı
    Mülteci Esad’dan günah çıkarma satırları! Lazkiye’den Moskova’ya kaçtım dedi TAKVİM’i doğruladı | Rus üssünde saklandım itirafı
    AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Suriye’de esas mesele toprak bütünlüğü
    Bakanlık CHP’li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu