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İsrail Gazze'deki soykırımını sürdürüyor! Hamas: Yerinden edilenlerin sığındığı okulun bombalanması katliamdır

İsrail, yerinden edilmiş Gazze halkının sığındığı Han Yunus'ta bulunan Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenlemiş saldırıda çoğu kadın ve çocuk 20 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas, gerçekleşen saldırısının ardından kınama açıklamasında bulundu ve İsrail'in yaptığı bu saldırıyı katliam ve soykırım olarak niteledi.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:35 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:35
İsrail Gazze’deki soykırımını sürdürüyor! Hamas: Yerinden edilenlerin sığındığı okulun bombalanması katliamdır

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    İsrail ordusunun dün akşam Han Yunus'ta bulunan Ahmed Abdülaziz Okulunu bombalaması sonucu çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası Hamas, İsrail'in düzenlediği saldırıyı kınayarak bunun katliam ve soykırım olduğunu vurguladı.

    İsrail Han Yunus'ta Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenledi (AFP)İsrail Han Yunus'ta Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenledi (AFP)

    SAVAŞ SUÇU

    Hamas saldırıya dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında İsrail'in saldırısını kınadığını ve bu saldırı Filistin halkına karşı devam eden soykırım kapsamında savaş suçu olarak nitelendi.

    İsrail Han Yunus'ta Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenledi (AFP)İsrail Han Yunus'ta Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenledi (AFP)

    "GAZZE HALKINA KARŞI UYGULANAN VAHŞİ BİR SOYKIRIM"

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Siyonist İsrail'in Ahmed Abdülaziz Okuluna sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliam, çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 20'den fazla kişinin şehadetiyle sonuçlandı.

    Gazze halkına karşı uygulanan vahşi soykırım, okulların ve sığınma merkezlerinin sistematik olarak hedef alınması siyonist oluşumun, sonuçlarından endişe etmeden işlediği iğrenç ve barbarca suçlarının devamıdır."

    İsrail Han Yunus'ta Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenledi (AFP)İsrail Han Yunus'ta Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenledi (AFP)

    Açıklamada, İsrail'in savunmasız Filistin halkına karşı yürüttüğü "katliam ve soykırımdan" ABD yönetiminin doğrudan sorumlu olduğu vurgulandı.

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