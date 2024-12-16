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İsrail ordusunun dün akşam Han Yunus'ta bulunan Ahmed Abdülaziz Okulunu bombalaması sonucu çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası Hamas, İsrail'in düzenlediği saldırıyı kınayarak bunun katliam ve soykırım olduğunu vurguladı.

İsrail Han Yunus'ta Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenledi (AFP) SAVAŞ SUÇU Hamas saldırıya dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında İsrail'in saldırısını kınadığını ve bu saldırı Filistin halkına karşı devam eden soykırım kapsamında savaş suçu olarak nitelendi.