İsrail ordusunun dün akşam Han Yunus'ta bulunan Ahmed Abdülaziz Okulunu bombalaması sonucu çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası Hamas, İsrail'in düzenlediği saldırıyı kınayarak bunun katliam ve soykırım olduğunu vurguladı.
İsrail Han Yunus'ta Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenledi (AFP)
SAVAŞ SUÇU
Hamas saldırıya dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında İsrail'in saldırısını kınadığını ve bu saldırı Filistin halkına karşı devam eden soykırım kapsamında savaş suçu olarak nitelendi.
İsrail Han Yunus'ta Ahmed Abdülaziz Okuluna saldırı düzenledi (AFP)
"GAZZE HALKINA KARŞI UYGULANAN VAHŞİ BİR SOYKIRIM"
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Siyonist İsrail'in Ahmed Abdülaziz Okuluna sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliam, çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 20'den fazla kişinin şehadetiyle sonuçlandı.
Gazze halkına karşı uygulanan vahşi soykırım, okulların ve sığınma merkezlerinin sistematik olarak hedef alınması siyonist oluşumun, sonuçlarından endişe etmeden işlediği iğrenç ve barbarca suçlarının devamıdır."