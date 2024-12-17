Dışişleri Bakanı Hakan Fidan D-8 Zirvesi’ne katılacak

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın katılacağı D-8 Dışişleri Bakanları Konseyinin 21.Toplantısı'nda Gazze ve diğer bölgesel konular, D-8 Teşkilatının ilerleme raporu, bir sonraki Genel Sekreter adaylığının kabulü, D-8 Sekreteryasının bütçesi, komisyon raporlarının onaylanması, Bakanlar Konseyi Toplantısı raporunun kabulü ve D-8 11. Zirvesi'ne hazırlık başlıkları gündem maddeleri olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

Bakan Fidan'ın Kahire'deki toplantıda, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı ile savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürmeye yönelik eylemlerinin bir an önce durdurulması çağrısında bulunması ve acil ateşkesin sağlanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak iki devletli çözümün uygulanması çabalarının ilerlemesinin önemine işaret etmesi bekleniyor.

Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaşmasının ve BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarına desteğin artırılmasının önemine dikkati çekecek Fidan'ın, İsrail ve destekçilerine yönelik uluslararası baskının mevcut bütün araçlarla tüm seviyelerde artırılarak sürdürülmesine vurgu yapması ve küresel ekonomik ve siyasi dönüşüm sürecinden geçilirken D-8 üyeleri arasındaki eş güdüm ve işbirliğinin artırılmasının önemini belirteceği aktarılıyor.